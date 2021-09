Poslanci Banskobystrického kraja s kategorizáciou nemocníc nesúhlasia, návrh považujú za nedostatočný

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo štvrtok prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili zásadný nesúhlas s návrhom zákona Ministerstva zdravotníctva SR o kategorizácii ústavnej starostlivosti, teda s pripravovanou kategorizáciou nemocníc.

Podľa župy je takto postavený návrh nedostatočný, pretože nerieši príčiny, ale len symptómy skutočného problému. Začať treba podľa kraja zmenami v ambulantnom sektore, posilniť lekárov prvého kontaktu i špecialistov, a tak predchádzať zbytočným hospitalizáciám.

Krajské zastupiteľstvo tak zareagovalo na vládny návrh zákona, ktorý rieši kategorizáciu nemocníc, bez predošlej komplexnej reformy v ambulantnom sektore. Takto postavený návrh podľa uznesenia, ktoré prijali, nesie so sebou „veľké riziko, že dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti výrazne klesne, z dôvodu nedostatku lôžok.“

Prijaté uznesenie môže spôsobiť problémy

Poslanci jednohlasne podporili uznesenie k návrhu zákona, ktorý by sa mal v Banskobystrickom kraji nepriaznivo dotknúť napríklad nemocníc vo Zvolene, v Rimavskej Sobote, alebo v Revúcej.

„Sme presvedčení, že to môže spôsobiť celkovo menšiu schopnosť nášho zdravotníctva liečiť, ako aj predchádzať vážnym priebehom ochorení. Túto tému sme otvorili preto, že sa nám zdá, že debata sa začala z pohľadu záujmov pacienta a jeho zdravia zle a v nesprávnom poradí. Jednoducho povedané – na nemocnice sa nemôžeme pozerať izolovane a nemôžeme začínať s reformovaním od nich. Najprv treba vyriešiť dostupnú zdravotnú starostlivosť v ambulantnom sektore, ktorá má priamy vplyv na počty pacientov v nemocniciach,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Začať by sa malo ambulantnou starostlivosťou

„Prestavbe nemocníc musí predchádzať prestavba systému lekárov prvého kontaktu a celej ambulantnej starostlivosti. S týmto chceme viesť diskusiu aj s partnermi na SK8, aj s ministerstvom zdravotníctva, aj s verejnosťou prostredníctvom médií,“ povedal župan s tým, že BBSK už na najbližšom rokovaní SK8 túto svoju pozíciu predloží partnerom zo samosprávnych krajov, ktorých bude žiadať o podporu a spoločné stanovisko smerom k ministerstvu zdravotníctva.

Poslanecký klub Sme rodina za takýto návrh zákona v Národnej rade nezahlasuje. Na rokovaní BBSK to uviedol krajský poslanec a poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Igor Kašper.

„Veľmi dobre viem, že by sa to malo dotknúť štyroch až piatich nemocníc v našom kraji, kde by mala byť či už úplne zrušená alebo výrazne obmedzená ich činnosť. To je samozrejme úplne neprijateľné,“ dodal poslanec s tým, že tento návrh zákona v takomto znení v Národnej rade určite nepodporia.