Poslankyňa Záborská chce z kňazov zdravotníckych pracovníkov, podľa Szalaya sa pomiatla

Poslankyňa Anna Záborská navrhuje spraviť z kňazov zdravotníckych pracovníkov. Súčasťou zdravotnej starostlivosti by podľa jej pozmeňovacieho návrhu totiž bola aj duchovná služba.

Totálny výsmech nepochopenia zákona

Návrh poslankyne Záborskej však nemá podľa Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) obdobu.

Zväz v tomto prípade kritizuje nielen kultúru predloženia návrhu, ale najmä jeho obsah. „Predložiť návrh na zmenu zákona o zdravotnej starostlivosti, kde sú precizované definície zdravotníckych pracovníkov doplnením duchovnej služby je totálny výsmech nepochopenia tohto zákona a prinajmenšom neznalosť slovenčiny,“ uviedol v pondelok predseda SOZ ZaSS Anton Szalay.

Odborná spôsobilosť a celoživotné vzdelávanie

Zväz podľa svojich slov nezvykne z pozície zástupcov zamestnancov reagovať na „hlúposti poslancov“, no v tomto prípade musí urobiť výnimku.

„Súdny človek musí uznať, slušne povedané, že sa niekto pomiatol na rozume, alebo nepatrí do zákonodárneho zboru. Takže občania, utvorte si názor aj si ho prosím osvojte, lebo po schválení takéhoto nezmyslu nebudete do nemocníc chodiť sa liečiť a uzdravovať, ale pôjdete pre posledné pomazanie,“ reagoval Szalay.

Zdravotnícki pracovníci musia podľa SOZ ZaSS spĺňať odbornú spôsobilosť a celoživotne sa vzdelávať. „Prosím všetkých poslancov najmä zdravotníckeho výboru, aby stopli takéto návrhy a neposúvali ich na parlamentné schôdze. Ak by som išiel za hranicu absurdistanu, tak sa pýtam kto ich bude platiť? Veď nemocnice sú dlhodobo finančne podvyživené, nemajú financie na iné potrebnejšie veci k liečbe pacientov, pre zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, pre lepší komfort pacientov, k sanácii samotných budov až po vybavenie oddelení. Pani poslankyňa by si mala prečítať znenie zákona, ktorý chce touto akciou novelizovať. A následne sa vrátiť na pevnú slovenskú pôdu, lebo ako europoslankyňa by toto v Bruseli s najväčšou pravdepodobnosťou nepredkladala,“ dodal Anton Szalay.