Pozitívny test na COVID-19 mala aj zamestnankyňa kancelárie primátora Pezinka

Jedna zo zamestnankýň kancelárie primátora Pezinka bola pozitívne testovaná na COVID-19.

„Mesto už zrealizovalo všetky zásadné kroky a opatrenia, aby ochránilo zdravie ostatných zamestnancov,“ informuje Pezinok o aktuálnej situácii na svojej webovej stránke a dodáva, že kancelária primátora Igora Hianika sa nenachádza v budove mestského úradu.

„Sídli v samostatnej budove Starej radnice v Pezinku, preto je vylúčený akýkoľvek kontakt so zamestnancami Mestského úradu Pezinok,“ doplnilo mesto.

Koronavírusom sa nakazila na dovolenke

Zamestnankyňa kancelárie primátora si po návrate z dovolenky v zahraničí urobila rýchlotest s negatívnym výsledkom. „Následne sa však pre utvrdenie výsledku objednala na test s laboratórnou diagnostikou, ktorý jej vykonali 20. augusta. Výsledky tohto testovania už boli pozitívne,“ vysvetľuje mesto a dodáva, že zamestnankyňa bola v čase, keď sa dozvedela výsledok testu, už tretí deň mimo pracoviska a primátor Igor Hianik neprišiel so zamestnankyňou do kontaktu. Následne primátor kontaktoval infektológa so žiadosťou o otestovanie ďalších dvoch zamestnancov kancelárie, ktorí prišli do čiastočného kontaktu s infikovanou zamestnankyňou.

Nikto ďalší sa neinfikoval

„Pozitívnou správou je, že obaja títo zamestnanci mali negatívny výsledok testu na COVID-19. Z dôvodu opatrnosti však zostávajú aj v nasledujúcich dňoch v domácej karanténe,“ doplnilo mesto.

Mesto podniklo preventívne opatrenia

„Mesto Pezinok je v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie okolo pandémie koronavírusu mimoriadne obozretné. Primátor Igor Hianik pred niekoľkými týždňami zaslal list všetkým zamestnancom a mestským organizáciám, v ktorom ich požiadal o dodržiavanie dôsledných hygienických opatrení,“ uvádza mesto a dodáva, že aj v ďalších dňoch bude dbať na prísne protiepidemiologické opatrenia.

„V Radnici sa každý deň vykonáva dezinfekcia priestorov vrátane povrchov nábytku a často sa vetrá. Primátor je v permanentnom kontakte s regionálnym hygienikom a lekármi. Odborníci potvrdili, že boli zrealizované všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia,“ uzavrelo mesto.