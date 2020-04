Pre pandémiu koronavírusu by sme nemali zabúdať na ostatné epidémie, ktoré sa šíria vo svete

Jednou z tvrdých lekcií, ktoré sa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) naučila počas epidémie eboly v západnej Afrike, bola táto: ľahko možno popri nej zabudnúť na iné ochorenia, ktoré si následne vyžiadajú veľký počet obetí. Organizácia preto teraz varuje, že boj proti malárii v subsaharskej Afrike, kde táto choroba v súčasnosti zabíja státisíce ľudí ročne, by sa mohol vrátiť späť o 20 rokov, pretože krajiny v súčasnosti investujú všetku energiu a finančné prostriedky do potlačenia pandémie koronavírusu.

Mohli by zomrieť státisíce ľudí

WHO uviedla, že na základe nových prognóz by v najhoršom prípade mohla malária v subsaharskej Afrike tento rok pripraviť o život až 769-tisíc ľudí.

To je viac než dvakrát viac ako počas posledného detailného sčítania obetí pred dvoma rokmi. Vtedy tam táto infekčná choroba zabila vyše 360-tisíc ľudí. Šlo by zároveň o najhoršiu štatistiku v regióne od roku 2000.

Nesmieme sa vrátiť v čase

„Nesmieme vrátiť čas späť,” varovala v tejto súvislosti Matshidiso Moetiová, regionálna riaditeľka WHO pre Afriku. Jej varovanie prichádza krátko pred Svetovým dňom boja proti malárii, ktorý pripadá na sobotu.

Malária ostáva jedným z najzákernejších zabijakov v chudobných krajinách, pričom s odstupom najviac postihnutá chorobou je subsaharská Afrika.

Tá v roku 2018 registrovala 93 percent všetkých svetových prípadov ochorenia a 94 percent všetkých úmrtí, podotýka WHO. Obeťami sú pritom najmä deti mladšie ako päť rokov.