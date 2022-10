Problémy v zdravotníctve by podľa predsedu lekárskych odborov mala riešiť samotná vláda

Problémy v zdravotníctve by podľa predsedu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petra Visolajského mala riešiť samotná vláda. Zdôraznil, že problémy slovenského zdravotníctva sú vážne. „Boli by sme radi, keby vláda prestala podceňovať výpovede 2 100 lekárov,“ povedal po pondelkovom rokovaní na Ministerstve zdravotníctva SR. Problémy v zdravotníctve sú podľa neho nadrezortné, a preto by s riešením situácie mala prísť vláda.

Šéf LOZ upozornil na to, že s premiérom Eduardom Hegerom sa zástupcovia lekárskych odborov stretli naposledy v auguste. Ako zdôraznil, vládu žiadali o riešenie problémov v zdravotníctve už pred rokom. Ak by mala LOZ podľa Visolajského podpísať memorandum, tak len s vládou. „Čakáme od vlády, aby to začala riešiť,“ povedal. Slovenskí lekári sú podľa neho atakovaní ponukami zo zahraničia a vie o ďalších nahlásených výpovediach od lekárov. Tvrdí, že ani navrhované zvýšenie rozpočtu pre nemocnice nie je dostatočné.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková po rokovaní s predstaviteľmi LOZ uviedla, že jednou z hlavným tém rokovania bolo vzdelávanie. „Dnes sa uskutočnilo na ministerstve rokovanie s dekanmi lekárskych fakúlt, hovorilo sa o podpísaní memoranda o spolupráci v rámci reformy vzdelávania,“ povedala. Táto oblasť je podľa nej jednou z priorít ministerstva zdravotníctva. S LOZ si podľa nej zástupcovia ministerstva dovysvetlili kroky, ktoré ministerstvo v budúcnosti plánuje urobiť, týkajúce sa systémových zmien v zdravotníctve. Niektoré témy sa podľa nej prekrývali s požiadavkami LOZ.