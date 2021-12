Reforma zdravotníctva má aj nežiaduce účinky, KDH sa obáva odchodu pacientov do zahraničia

Nežiaducim dôsledkom zdravotníckej reformy môže byť to, že slovenskí pacienti budú za liečbou cestovať do zahraničia. Tvrdí to šéfka zdravotníckeho tímu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Monika Kolejáková. Slovensko sa podľa nej musí pripraviť na násobne vyššie preplácanie zdravotnej starostlivosti.

Nevyužiť zdroje by bolo nerozumné

„Slovensko potrebuje reformu zdravotníctva a nevyužiť ponúkané zdroje z fondu obnovy by bolo nerozumné. Ale musí to byť dotiahnuté a spravodlivé. Reforma v takej podobe, ako bola prijatá, je však vysoko riziková,” uviedla Kolejáková.

Pripomenula, že v prípade dlhej čakacej doby alebo nedostupnosti potrebného výkonu na Slovensku má dnes pacient nárok na liečbu v zahraničí. A to buď v slovenských cenách, ak je to pred termínom čakacej lehoty, alebo v zahraničných cenách, ak je to po tomto termíne.

Poisťovne majú vytvorené rezervy

Na túto zdravotnú starostlivosť si zdravotné poisťovne vytvárajú rezervy, pričom rozširovanie výkonov s čakacou lehotou má značný dopad na ich tvorbu.

„Ak sa štát nepostará o dostatok personálu, môžeme predpokladať predlžovanie čakacej doby. To môže viesť k systematickému odchodu našich pacientov za ošetrením do zahraničia,” dodala Kolejáková s tým, že peniaze zo zdravotného poistenia tak miesto našich zdravotníkov pôjdu do zahraničia.