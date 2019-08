Video: Roboty prichádzajú do nemocníc, pomáhajú sestrám

Zamestnanci automobiliek sa môžu cítiť znepokojení. Ich pracovné miesta stále častejšie preberajú roboty. Rozvoj technológií neobchádza ani zdravotníctvo. Majú znervóznieť aj sestry?

Ani v najmenšom, ako ukazuje vývoj vo svete a konieckoncov aj u nás. Roboty totiž nespôsobujú pokles pracovných miest. Naopak, situáciu zlepšujú.

Nielen na Slovensku je totiž najväčší problém so sestrami v tom, že ich je zúfalý nedostatok.

Čo zvládnu?

Predstava, že k vám do nemocničnej izby vkráča človeku podobný robot, podá vám lieky, pichne injekciu a umyje vás, ešte pekne dlho ostane len predstavou.

A hoci umelá inteligencia sa už tiež začína presadzovať v medicíne, v oblasti ošetrovateľstva sa má ešte čo učiť. Pochopiť človeka na lôžku sa predsa len skôr podarí človeku.

No aj ten ošetrujúci človek si niekedy môže pripadať ako robot. V každodennej práci sestry je množstvo opakujúcich sa úkonov, ktoré by rovnako dobre mohli zastať aj roboty.

Ide napríklad o dávkovanie liekov. V tom sú roboty naozaj dobré. Možno dokonca aj lepšie, keďže na rozdiel od unavených sestier nesiahnu omylom vedľa, nezvolia nesprávnu dávku.

Dokonca to po sebe vedia aj skontrolovať. Vo videu z výstavy IXPO v Bratislave si pozrite, ako funguje robotická kontrola robotického dávkovania liekov vo Svete zdravia:

Koniec behaniu

Sestry či sanitári by vám mohli povedať, koľko sa cez deň nabehajú. A nie je to len od pacienta k pacientovi. Treba chodiť so vzorkami do laboratória, so zásobami materiálu do skladu, s bielizňou do práčovne a podobne.

Nejde o kilometre v nohách, ale opäť o úsporu času. Sestra v trape medzi dvoma budovami nemocnice nie je pri pacientovi. Na transporte pritom nie je veľa čo pokaziť, takže aj to môžeme zveriť robotom.

Samozrejme, nečakajte dvojnohého robota zo sci-fi. Kolieska sú kolieska. V nemocnici Košice-Šaca experimentujú s prototypom automatického transportného systému.

Nie je to jediný spôsob. V nemocnici Sveta zdravia, ktorá vznikne na bratislavských Boroch, bude pobehovať takýto robot:

Aká bude budúcnosť?

Pokrok, zúrivo poháňaný nedostatkom pracovníkov, je nezastaviteľný. V prípade transportu sa už napríklad vo svete testujú drony.

No roboty už dostávajú aj – viacmenej – ľudskú tvár. Začiatkom tohto roka sa v USA začal testovať Moxi. Síce stále na kolieskach, no už s robotickým ramenom a diódami tvoriacimi oči.

Úlohou tohto pomocníka je odbremeniť personál od niektorých úloh. Moxi dokáže dopĺňať zásoby, prenášať materiál, transportovať vzorky do laboratória či odtiahnuť vrece špinavej bielizne. Ak pri jazde chodbami nemocnice stretne posteľ s pacientom, zdvorilo ustúpi.

Video: Diligent Robots / Lyn Graft

Možno menej zručný, no zhovorčivejší je Pepper. Japonská spoločnosť Softbank Robotics sa chváli, že jej robot dokáže rozpoznávať ľudské emócie.

Využitie nachádza najmä ako recepčný a v Japonsku ho používajú v zdravotníckych zariadeniach. Okrem privítania sa dokáže s pacientom aj porozprávať a pozbierať základné informácie, kým príde skutočný lekár. Alebo kým sa aspoň neobjaví na obrazovke…

Je toto budúcnosť nemocníc a ordinácií? Ťažko povedať. Nie každý sa musí cítiť pohodlne konverzujúc s plastovým čudom na kolieskach. V budúcnosti sa to však môže zmeniť. Napokon, ešte pred pár rokmi by bolo úplne šialené rozprávať sa s mobilnými telefónmi či svietiacimi reproduktormi v domácnosti. A predsa – hlasoví asistenti sú už bežnou realitou.

No ak ste sa niekedy pokúšali o takýto dialóg, asi máte za hrsť historiek o tom, ako nerozumel povedanému, alebo reagoval úplne absurdne. Výrobcovia sa však snažia stále zlepšovať.

No aj oni sa zhodujú: nie, roboty len tak skoro nenahradia zdravotníckych pracovníkov.