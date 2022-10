Rooseveltova nemocnica chce zrekonštruovať a dobudovať areál za takmer 540 miliónov eur

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR) v Banskej Bystrici chce zrekonštruovať časť svojich objektov a dobudovať areál. Vyplýva to zo zámeru predloženého nemocnicou na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa ktorého je veľká väčšina budov a technickej infraštruktúry v nevyhovujúcom stave a vyžaduje významné investície do ich obnovy.

Podľa štúdie uskutočniteľnosti, ktorú nemocnica zverejnila na svojej webovej stránke, sú na takúto rozvojovú koncepciu potrebné investície vo výške takmer 540 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Ide o celkové kapitálové výdaje vo väzbe na rozvoj FNsP FDR v čase do roku 2030, kde hodnota je upravená o infláciu.

Niektoré staré objekty chcú zbúrať

Predkladaná zmena navrhovanej činnosti predstavuje rekonštrukciu a zbúranie niektorých starých objektov a výstavbu nových objektov v rámci existujúceho areálu FNsP FDR. Primárnym cieľom zámeru je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov.

Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza zo súčasného stavu, pričom predpokladá sanáciu niektorých objektov vrátane hlavnej dominanty, ktorá sa skladá z dvoch prepojených blokov.

„Súčasne objekty, z ktorých je pôvodná funkcia premiestnená a ktoré sú natoľko morálne a technologicky zastarané, že ich prípadná rekonštrukcia nie je rentabilná, sú navrhnuté na odstránenie,“ uvádza sa v zámere s tým, že sa predpokladá zároveň výstavba nového komplexu v inej časti areálu.

„Plynulým prechodom a premiestnením zdravotníckych prevádzok do novovybudovaných priestorov sa eliminuje prechodné obdobie, ktoré je v prípade nevyhnutných rekonštrukcií zdravotníckych infraštruktúrnych parkov spojené s významným prepadom poskytovania dedikovaných služieb spojených s výpadkom súvisiaceho finančného plnenia,“ dodávajú predkladatelia, podľa ktorých by vzniknuté územie po sanácii starých objektov mohlo slúžiť ako zelená plocha s parkovou úpravou. Pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu sa počíta s vybudovaním nového heliportu, ktorý by mal korešpondovať s plánovaným umiestnením urgentného príjmu.

Pôvodný projekt bol pozastavený

Navrhované riešenie má optimálne prepojiť logistické, personálne a pacientske toky medzi novonavrhovanou a existujúcou zástavbou a rešpektuje existujúce dopravné riešenie. V rámci areálu má pribudnúť aj 285 nových parkovacích miest vo vybudovaných parkovacích domoch. Podlahová plocha by sa mala podľa predloženého zámeru zvýšiť o takmer 12-tisíc metrov štvorcových zo súčasných viac ako 135-tisíc štvorcových metrov.

Vláda SR ešte pod vedením Petra Pellegriniho v januári 2019 schválila banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici prostriedky vo výške viac ako 100 mil. eur na komplexnú rekonštrukciu. Nemocnica následne v máji 2019 začala proces verejného obstarávania s tým, že prvé rekonštrukčné práce chceli začať v polovici roka 2020. Koncom októbra 2021 nemocnica oznámila, že verejné obstarávanie bolo zrušené z dôvodu finančnej náročnosti a pôvodný projekt rekonštrukcie bol pozastavený.