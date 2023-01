SaS organizuje petíciu za právo detí mať pri sebe rodiča v nemocnici a vyzýva občanov, aby ju podpísali

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva občanov, aby podpísali petíciu na zakotvenie práva detí mať pri sebe rodiča v nemocnici.

Strana považuje návrh zákona o zdravotnej starostlivosti poslankyne SaS Vladimíry Marcinkovej za taký zásadný, že organizuje verejnú petíciu. Tá má vytvoriť tlak na poslancov, aby novelu zákona podporili.

Právo detí sa porušuje

Ako uviedla Marcinková, dieťa má mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti garantované právo na nepretržitú prítomnosť rodiča. Toto právo už dnes vyplýva z medzinárodných predpisov, ktoré stoja nad zákonmi štátu a sú pre Slovensko záväzné.

Napriek tomu v praxi nastávajú prípady, keď sa toto právo detí porušuje, preto pacientske organizácie, ochranca práv, ale aj autority v práve a medicíne kontinuálne vyzývajú na legislatívne zmeny.

„Presne o to sa novelou usilujem. Druhý právny rozmer novely je, že zákonný zástupca zastupuje dieťa a má okrem iného za dieťa aj zákonom zakotvenú rodičovskú zodpovednosť, pod ktorú spadá ochrana dieťaťa. Tej nemôžeme brániť,” povedala Marcinková.

Novelu už raz predkladala

Novelu zákona, ktorá by maloletým pacientom garantovala právo mať pri sebe v nemocnici blízkeho človeka, už raz do parlamentu Vladimíra Marcinková predkladala. Za návrh vtedy hlasovalo len 30 poslancov.

„Otvorením tejto témy sa na mňa začali húfne obracať rodičia, ktorí boli od svojich detí počas hospitalizácie dieťaťa odlúčení, opisovali mi, čo to urobilo so správaním ich dieťaťa a so psychikou ich, rodičov. Písali mi aj dospelí ľudia so spomienkami na svoje pobyty v nemocnici z detstva, bez blízkej osoby, s traumatizujúcimi spomienkami, ktoré si so sebou nesú ešte aj v dospelosti,“ poukázala Marcinková.

Podľa nej by sa zároveň aj odbremenil preťažený personál od základných úkonov a deťom zabezpečil potrebnú blízkosť.