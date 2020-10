Prezidentka podpísala schválenú novelu zákona o ochrane zdravia, napadne však sporné ustanovenie

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala schválenú novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zároveň však jej sporné ustanovenie napadne na Ústavnom súde SR.

Ako ďalej informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec, prezidentka sa po dôkladnom zvážení a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku rozhodla novelu zákona neodkladne podpísať, prekáža jej však ustanovenie o vylúčení nároku na náhradu škody v súvislosti s opatreniami.

Právo na náhradu škody

Ústava SR podľa prezidentky zaručuje každému právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov.

„Je síce možné zákonom upraviť medze uplatňovania tohto práva, avšak nie je možné žiadne ústavné právo zákonom odobrať alebo vylúčiť. V praxi by to znamenalo, že štát by nezodpovedal ani za škody spôsobené prípadným nezákonným uplatňovaním tejto novely,“ uviedla prezidentka.

Mimoriadna situácia

Pre takýto postup zosúladenia novely zákona s Ústavou SR sa Čaputová podľa vlastných slov rozhodla pre mimoriadnu situáciu, v ktorej sa momentálne krajina nachádza.

„Na zvrátenie negatívneho trendu epidémie si nemôžeme dovoliť stratiť ani deň, v ktorom by nemohli kompetentné orgány konať a prijímať potrebné opatrenia. Ak by som novelu zákona vetovala, opakované zvolanie Národnej rady SR a jej rokovanie spojené s hlasovaním o zákone by trvalo niekoľko dní, ktoré nám v mimoriadnom úsilí o odvrátenie hrozby môžu veľmi chýbať,“ zdôraznila Čaputová.

Schválili novelu

Poslanci v stredu schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, podľa ktorej budú mať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva charakter všeobecne záväzných právnych predpisov.

Novela je podľa rezortu zdravotníctva reakciou na okolnosti spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19. Parlament schválil novelu aj s 20 pozmeňujúcimi návrhmi.