Slováci prezradili, ktorej vakcíne dôverujú najviac. Najhoršie dopadol americký Novavax

Slováci považujú za najprijateľnejšiu americko-nemeckú vakcínu od firiem Pfizer a BioNTech. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza, ktorý zverejnili v diskusnej relácii Na telo. Vakcína Pfizer/BioNTech je úplne alebo skôr prijateľná pre 55 percent opýtaných a vôbec alebo skôr neprijateľná pre 35,3 percenta respondentov.

Agentúra FOCUS vypracovala prieskum na vzorke 1 018 respondentov, ktorí v dňoch od 17. februára do 24. februára mali odpovedať na otázku: „V prípade, že budú na Slovensku dostupné nasledujúce vakcíny, do akej miery by bolo pre Vás prijateľné nechať sa nimi očkovať? Vyjadrite sa, prosím, ku každej z nich.“

Pfizer podporujú najviac voliči jednej strany

Druhou najviac preferovanou je ruská vakcína Sputnik V, ktorej dôveruje 53 percent opýtaných a nedôveruje 34,8 percenta.

Nasleduje americká vakcína Moderna (prijateľná pre 46,9 percenta, neprijateľná pre 41,3 percenta), švédsko-britská vakcína od AstraZeneca (prijateľná 42,6 percenta, neprijateľná 46,8 percenta), americká Johnson & Johnson (prijateľná 33,2 percenta, neprijateľná 49,2 percenta). Najmenej prijateľné je pre Slovákov americká vakcína Novavax (prijateľná 30,9 percenta, neprijateľná 50,1 percenta), ako aj čínska Sinopharm (prijateľná 27,0 percent, neprijateľná 55,0 percent).

Agentúra tiež skúmala prijateľnosť vakcíny Pfizer/BioNTech a Sputnik V medzi voličmi jednotlivých politických subjektov.

Vakcína Pfizer/BioNTech je prijateľná najviac pre voličov strany Za ľudí (86,3 percenta), nasledujú voliči hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (78,2 percenta), strany Sloboda a Solidarita (76 percent), hnutia Progresívne Slovensko (74,8 percent), Kresťanskodemokratického hnutia (70,3 percenta), strany Hlas-SD (56,7 percenta) a hnutia Sme rodina (50 percent).

Najmenej obľúbená je medzi Kotlebovcami

Najmenej dôverujú americko-nemeckej vakcíne voliči strany Smer-SD, a to 43,9 percenta opýtaných, a voliči Kotlebovci – Ľudovej strany Naše Slovensko – 23,0 percent respondentov.

Naopak, ruskej vakcíne dôverujú najviac voliči strany Hlas-SD. Prijateľná je pre 66,4 percenta z nich. Nasledujú voliči hnutia OĽaNO (64,8 percenta), voliči hnutia Sme rodina (59,8 percenta), Smeru-SD (58,7 percenta), Kresťanskodemokratického hnutia (54,0 percent), Slobody a Solidarity (53,9 percenta), Progresívneho Slovenska (46,4 percenta) a strany Za ľudí (46,3 percenta). Najmenej dôverujú ruskej vakcíne voliči Kotlebocov – Ľudovej strany Naše Slovensko, a to 45,6 percenta opýtaných.

Z prieskumu tiež vyplýva, že len vakcínou Sputnik V by sa dalo očkovať 10,8 percenta opýtaných (cca 475 000 ľudí) a len inou vakcínou ako Sputnik V by sa dalo očkovať 22,5 percenta respondentov (cca 990 000 ľudí).