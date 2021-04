Slovensko bude Sputnikom očkovať najskôr o mesiac, Rusi si vyžiadali vzorky vakcín na kontrolu

Rusi si vyžiadali od Slovenska vzorky vakcín Sputnik V na kontrolu vo svojom vlastnom laboratóriu. V diskusnej relácii Na Telo plus to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ako uviedol, ruská strana si vo štvrtok odvezie 600 dávok vakcíny, 300 z prvej dávky a 300 z druhej na svoju vlastnú kontrolu.

„Vypýtali si mesiac na to, to aby si to skontrolovali sami vo svojej réžii,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva. Definitívne rozhodnutie o očkovaní ruskou vakcínou Sputnik V na Slovensku podľa neho padne až po tejto skúške.