Slovensko predá Dánsku vakcíny od firmy Pfizer, pôjde o 200-tisíc dávok

Slovensko predá Dánsku 200-tisíc dávok vakcíny Comirnaty od spoločností Pfizer a BioNTech. Malo by sa tak stať už v januári 2022 a ide o prejav lojality v boji proti pandémii v rámci Európskej únie. Návrh na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová v tlačovej správe informovala, že Slovensko má na rok 2022 zakontrahovaných takmer osem miliónov vakcín. Ide o množstvo, ktoré bude aj pri narastajúcom záujme o druhé či tretie očkovanie dostatočné.

Okrem tradičných vakcín od spoločností Pfizer a BioNTech, ktorých máme objednaných 5,6 milióna a od firmy Moderna, ktorá by mala dodať jeden milión dávok, majú na budúci rok na Slovensko doraziť aj vakcíny spoločnosti Novavax či Sanofi. V prípade Novavaxu by spolu s dodatočnými dávkami malo ísť o viac ako pol milióna vakcín, firma Sanofi by mala dodať 108-tisíc očkovacích látok. Výrazná časť z nich bude na Slovensko doručená už počas prvého mesiaca budúceho roka.