Slovensko zavádza mimoriadne opatrenia, v pohotovosti je tisícka policajtov

Aktualizované 8. marca o 11:30

Na opatreniach zameraných na zamedzenie šírenia koronavírusu sa podieľajú aj policajti. Ako ďalej agentúru SITA informoval hovorca rezortu vnútra Peter Lazarov, ešte do dnešnej polnoci potrvá informačná letáková kampaň na hranici SR s Rakúskom.

Na kampani spolupracujú policajti s dobrovoľnou záchrannou brigádou Civilnej ochrany a Komplexnou centrálnou záchrannou službou. „Cieľom kampane je informovať všetkých slovenských občanov, ktorí sa vracajú z miest zasiahnutých koronavírusom ako Taliansko a Rakúsko o možnej prevencii, prípadne o prejavoch ochorenia a kam telefonovať, ak už človek pociťuje zdravotné problémy,“ zdôraznil Lazarov.

Priestupky riešia formou objektívnej zodpovednosti

V pohotovosti sú podľa rezortu vnútra aj hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré zabezpečujú nepretržitý výkon služby v priestoroch Kliniky infektológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave, kde poskytujú spoluprácu podľa požiadaviek lekárskeho tímu.

„Polícia rovnako prijíma ďalšie vlastné opatrenia, ktorých cieľom je v maximálnej možnej miere eliminovať šírenie koronavírusu. Ide najmä o zisťovanie a prejednávanie priestupkov formou objektívnej zodpovednosti. Fyzická kontrola dokladov totožnosti vo výkone služby sa realizuje iba v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch,“ povedal Lazarov.

Mimoriadne opatrenia

Cieľom vyššie uvedených opatrení je podľa neho v čo najväčšej možnej miere sa vyvarovať hotovostného styku. „Denne, to znamená za operačný deň, čo je 24 hodín sa na realizácii vyššie uvedených opatrení podieľa približne 1 000 policajtov, zaradených na všetkých útvaroch a službách v rámci Policajného zboru,“ vysvetlil hovorca.

Na Slovensku sa pre koronavírus prijalo v piatok niekoľko zásadných zákazov. „Rozhodli sme sa počnúc pondelkom dočasne pozastaviť prílety a odlety do Talianska, prijali sme zákaz návštev vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku s okamžitou platnosťou po vydaní nariadenia hygienikom. Ministerstvo školstva SR vydá zákaz školských výletov a exkurzií mimo územia SR, zároveň sa zavádza zákaz všetkých návštev v domovoch sociálnych služieb. Po dohode so Zborom väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) bude zákaz návštev väzníc a MPSVaR vydá zákaz návštev v detských domovoch. Sociálna poisťovňa spolu s MPSVaR vydá nariadenia, aby všetci tí, ktorí boli vypísaní PN, iba dočasne informovali o svojej práceneschopnosti a fyzicky ju osobne nahlásia do Sociálnej poisťovne až po preliečení,“ informoval v piatok po zasadnutí ústredného krízového štábu premiér Peter Pellegrini.

Na základe záverov ústredného krízového štábu sa dňom 6. marca zrušili aj všetky zahraničné služobné cesty a prijatia zahraničných delegácií v pôsobnosti všetkých rezortov až do odvolania.

Nová infolinka

Pre záujemcov o informácie o novom koronavíruse Covid-19 je k dispozícii nová infolinka. Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, pre verejnosť je dostupná nová infolinka, tentoraz pod taktovkou Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Odborníci na čísle 0800 221 234 odpovedajú na otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Naďalej sú pre verejnosť k dispozícii aj ďalšie kontakty, a to v rámci Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk a jeho regionálnych pracovísk.

Na Slovensku sú zatiaľ potvrdené tri prípady ochorenia Covid-19. V sobotu podvečer bolo podľa informácií z rezortu zdravotníctva negatívnych 389 vzoriek. Ako úzky kontakt potvrdených prípadov identifikovali a preverili 31 ľudí, ich vzorky boli odoslané na odber biologického materiálu na Kliniku infektológie a geografickej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava.

„Prešetrené boli aj bežné kontakty uvedených osôb, išlo o 150 ľudí. V ich prípadoch boli nariadené príslušné opatrenia v závislosti od epidemiologického rizika,“ uviedla hovorkyňa rezortu.

Slovensko registruje troch nakazených

Rezort zdravotníctva v sobotu ráno informoval, že Slovensko už pozná tzv. pacienta „0“ s koronavírusom. Známe boli totiž už výsledky vzoriek ľudí, ktorí boli v najbližšom kontakte so Slovákom, ktorému sa ako prvému potvrdilo ochorenie Covid-19 (koronavírus). „

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR potvrdilo ďalšie dva pozitívne prípady ochorenia Covid-19. Výsledky testov syna aj manželky sú pozitívne,“ informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Slovensko tak eviduje tri prípady osôb nakazených koronavírusom. Štvorčlenná slovenská rodina je zase v karanténe v rakúskom Kittsee.

V prípade podozrenia na nákazu novým koronavírusom môžu občania kontaktovať nonstop infolinku 0917 222 682 alebo písať na e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk