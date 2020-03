Slovenský vedec verí, že objavil spôsob, ako zničiť koronavírus

Docent Vladimír Zajac, ktorý pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie SAV navrhol nový spôsob, ako eliminovať šírenie koronavírusu z čínskeho Wu-chanu. Tvrdí, že vírus sa správa ako parazit, ktorý potrebuje hostiteľskú bunku a vedci by sa mali zamerať na to, aké sú to bunky.

„Každý vírus je parazit. Sám o sebe nemôže existovať. Je závislý na svojom nositeľovi, živej bunke. To je základná podmienka jeho existencie. Vírus je teda otrok a nie kráľ. Aká živá bunka je nositeľom vírusov?“ Tieto otázky si docent Vladimír Zajac kladie už 30 rokov a s príchodom nového koronavírusu v ňom hľadanie odpovedí ešte viac rezonuje.

Hostiteľom vírusov môže byť len bakteriálna bunka

Zhruba pred 30 rokmi začal spolu s docentom Čestmírom Altanerom pracovať na diagnostike leukózy u kráv. Jej cieľom bola likvidácie ochorenia v rámci celej vtedajšej Československej republiky.

„Leukózu vyvoláva bovinný leukemický vírus (BLV). Podarilo sa nám postupne identifikovať infikované kravy a vyčistili sme od tohto ochorenia veľkú časť ČSR,“ spomína vedec.

„S docentom Altanerom vtedy sledovali postup infekcie z infikovaných zvierat na zdravé a uvažovali o tom, ako sa infekcia prenáša. Postupne som dospel k záveru, že hostiteľom vírusov môže byť len bakteriálna bunka. Túto ideu som otestoval a výsledky to potvrdili,“ vysvetľuje.

Originálne zistenia nemali ohlas

K rovnakému zisteniu dospel aj pri výskume vírusu HIV v laboratóriu molekulárnej biologičky Flossie Wong-Staalovej v USA. „Aj v prípade vírusu HIV sa mi podarilo dokázať, že jeho hostiteľmi môžu byť bakteriálne bunky. Moje originálne zistenia boli publikované vo viacerých časopisoch, ale odozva bola slabá. Bol som síce pozývaný na mnohé konferencie a naše výsledky boli veľmi akceptované, ale o spoluprácu, ktorú sme veľmi potrebovali, nebol záujem. Taký projekt by podľa výskumníkov, najmä z USA, nikto neschválil,“ opisuje vtedajšiu situáciu výskumník.

Na základe svojich niekdajších zistení docent Zajac predpokladá, že všetky vírusy sa prenášajú baktériami, teda aj koronavírus. „Všeobecne sa tvrdí, že vírusy sa prenášajú kvapôčkovou infekciou. Ja tvrdím, že to tak nie je. To by musel vírus existovať aj mimo bunky a to nie je možné,“ hovorí vedec.

Dodáva, že vírusy sa vždy prenášajú baktériami a súčasná epidémia nie je epidémiou koronavírusu, ale epidémiou baktérií obsahujúcich koronavírus.

Zničme baktérie, zahubíme aj vírus

„Viaceré symptómy tomu nasvedčujú – dĺžka inkubačnej doby, miera nákazlivosti a tak ďalej. Vírus ako parazit nie je plnohodnotná biologická forma a ťažko proti nemu bojovať. Baktéria je biologická forma a bojovať proti nej vieme. Likvidáciou baktérií nesúcich vírusy antibiotikami prestane existovať aj vírus. Ak sa táto myšlienka potvrdí, mohli by sme takto zastaviť všetky vírusové infekcie,“ vysvetľuje.

Podľa Vladimíra Zajaca sa takýto postup ešte nikde a nikdy nerealizoval a predstavuje určitú experimentálnu výzvu. „Stačí nakultivovať baktérie z výterov pacientov (z konečníka a hrdla) a zistiť, či obsahujú koronavírus. Ak áno, moja idea je správna. Takýto experiment sa na Slovensku zatiaľ pravdepodobne realizovať nedá,“ uzatvára.