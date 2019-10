Smer-SD a Penta sú v slovenskom zdravotníctve jedna firma, Beblavý upozorňuje na Pažinkovú

Smer-SD a Penta sú podľa PS/Spolu v slovenskom zdravotníctve jedna firma. Na tlačovej konferencii to povedal programový líder koalície PS/Spolu Miroslav Beblavý. Vrchol to podľa neho dosiahlo v prípade Moniky Pažinkovej, ktorá bola riaditeľkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). „Úrad je najdôležitejší regulátor v zdravotníctve, ktorý má právomoc dokonca aj nad zdravotnými poisťovňami. Pani Pažinková je dokonalý príklad toho, ako sú Smer-SD a Penta v zdravotníctve jedna rodina,“ uviedol Beblavý.

Monika Pažinková bola podľa neho absolútne nezaujímavou štandardnou lekárkou na východnom Slovensku, z ktorej zrazu Smer-SD urobil námestníčku a potom hneď riaditeľku jednej z najväčších fakultných nemocníc na Slovensku, Fakultnej nemocnice v Prešove.

Milionársky obchod s Pentou

„Manžel pani Pažinkovej si založil s pánom Bödörom polikliniku, ktorá sídlila len niekoľko kilometrov od nemocnice, kde bola jeho manželka riaditeľkou,“ povedal Beblavý. Táto súkromná poliklinika si podľa neho od Viliama Čisláka zo Smeru vybavila eurofondy na jej zásadnú rekonštrukciu v podobe 95-percentného daru a následne sa Pažinková stala riaditeľkou tejto polikliniky.

„Potom sa však stala predsedníčkou ÚDZS za druhej vlády Roberta Fica, jej polikliniku kúpila Penta za 8 miliónov eur, hoci to bola tá istá poliklinika, ktorá niekoľko rokov predtým bola predaná v podstate takmer zadarmo, lebo bola v krachu. Vtedy urobila Pažinková prvý výnosný milionársky obchod s Pentou,“ konštatoval líder koalície PS/SPOLU.

Ako ďalej uviedol, Monika Pažinková po niekoľkoročnej pauze zakotvila znovu v Pente ako riaditeľka všetkých pokliník Penty ProCare. „Verím, že Pažinková bola výnosná pre Pentu, Smer-SD a svoju rodinu,ale nikdy nebola výnosná pre slovenský verejný záujem. To, čo vidíme na jej príklade je, že Penta a Smer-SD sú v zdravotníctve jedna skupina, medzi ktorou kľúčoví ľudia voľne prechádzajú opakovane tam a späť, lebo medzi nimi nie je v skutočnosti žiadny rozdiel,“ povedal Beblavý.

Prerastenosť finančných skupín

Ako uviedol gestor strany pre zdravotníctvo Oskar Dvořák, tento prípad ukazuje na prerastenosť finančných skupín do nášho štátu a na druhej strane bezzubosť nášho štátu. „Keď skončil Čislák ako minister, zamestnal sa v ProCare. Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií aj začal konanie, ale kvôli rôznym kľučkám toto konanie bolo skončené,“ konštatoval Dvořák.

Na jednej strane podľa neho potrebujeme sfunkčniť zákon o konflikte záujmov, na druhej potrebujeme zaviesť tzv. systém otáčajúcich sa dverí, určité obmedzenie, kedy môže ísť niekto zo štátu pracovať pre konkurenciu štátu a naopak. „Tretia vec je zákon o lobingu, v súčasnosti je nefunkčný. Ak chceme obmedziť takéto vplyvy, potrebujeme tieto tri opatrenia sfunkčniť,“ dodal Dvořák.

„V tomto prípade ide o hrubé nepochopenie toho, ako funguje personálna politika v súkromnej sfére, respektíve aké uplatnenie majú mať vo svojom profesionálnom živote napríklad bývalí vysokí štátni úradníci,“ povedal hovorca ProCare a Svet zdravia Tomáš Kráľ.

Najväčší problém je spolitizovanie

Ako uviedol, Monika Pažinková pracuje v spoločnosti ProCare od 1. júna 2018. Do spoločnosti prišla už zo súkromnej sféry, keď predtým necelé dva roky pôsobila v súkromnom centre pre seniorov poskytujúcom dlhodobú starostlivosť. V súčasnosti je manažérkou medicínskej prevádzky pre celú sieť 12 polikliník na Slovensku.

„Firma si ju na túto pozíciu vybrala vďaka tomu, že v minulosti pôsobila ako riaditeľka veľkej fakultnej nemocnice a dobre pozná problematiku medicínskej prevádzky zdravotníckeho zariadenia,“ informoval Kráľ.

Vyjadrenie Beblavého je podľa hovorcu ProCare a siete Svet zdravia úplný nezmysel a dobrou ukážkou toho, že najväčší problém slovenského zdravotníctva je jeho úplné spolitizovanie.

„Ak by si súkromný sektor vyberal kľúčových ľudí podľa straníckej príslušnosti a nie odbornosti, veľmi rýchlo by čelil diagnózam štátneho sektoru, ako sú nízka efektívnosť, zadlženosť a netransparentnosť. Keďže na Slovensku prevádzkujeme 17 nemocníc a 12 polikliník, do ktorých investujeme stovky miliónov eur, takýto nezodpovedný prístup si nemôžeme dovoliť,“ povedal Kráľ.