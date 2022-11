Snaha uzatvoriť memorandum s LOZ nateraz stroskotala, oznámil Heger. Odborári majú ďalšie požiadavky

Snaha vlády uzatvoriť s Lekárskym odborovým združením (LOZ) memorandum nateraz stroskotala. Po rokovaní Ústredného krízového štábu to povedal premiér Eduard Heger.

Predstavitelia LOZ podľa neho v utorok večer prišli s ďalšími požiadavkami, ktoré chceli zapracovať do pracovných zmlúv. Podľa neho by to znamenalo dodatočné zvýšenie o 120 miliónov eur, čím by účet na platy zdravotníkov dosiahol 430 miliónov eur. Vláda podľa neho ponúka stabilizačný príspevok, a to nielen pre lekárov, ale pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.

