Spúšťajú unikátne testovanie na koronavírus, pacient nemusí ani vystúpiť z auta

Spoločnosť Alphamedical rozbieha od štvrtka 19. marca unikátne testovanie na pôvodcu ochorenia COVID-19 metódou drive-through. Ako ďalej informovala firma, ide o riešenie, pri ktorom pacient nevystúpi z auta, iba mu je odobraný ster a ten je následne zasielaný do laboratórií.

Najmenšie riziko kontaminácie

„Pri takomto spôsobe odberu vzniká najmenšie riziko kontaminácie iných pacientov. Testy sú zároveň veľmi presné a vďaka využitiu platformy lab.online sa pacienti objednajú na presný termín on-line a rovnako on-line získajú aj výsledky testov. Časť kapacít pritom ostáva rezervovaná pre zdravotných pracovníkov, ktorí dostanú test zadarmo,“ objasňuje firma.

Prvý testovací Corona-Drive je umiestnený pred Železničnou nemocnicou a poliklinikou na Trnavskom mýte v Bratislave. „Testovanie spúšťame pre verejnosť od štvrtkového rána. Každý sa musí objednať prostredníctvom portálu lab.online (na rovnomennej stránke), vybrať si vhodný termín a dostaviť sa na vyšetrenie nalačno a bez dezinfekcie ústnej dutiny zubnou pastou, alebo ústnou vodou,“ priblížil generálny riaditeľ Alphamedical Peter Lednický.

Testy sú pritom určené pre samoplatcov, ktorí majú záujem o preventívne testovanie. Znamená to, že pacienti, ktorí majú niektorý zo symptómov ochorenia COVID-19 by túto službu nemali využívať.

Výsledky do 48 hodín

„Naše testovanie Corona-Drive je skôr službou pre tých, ktorí nemajú pozitívnu cestovateľskú anamnézu a príznaky ochorenia, ale chcú si byť zároveň istí, že nie sú skrytými prenášačmi infekcie,“ objasnil Lednický. Test stojí dočasne 30 eur a 5 eur je spracovateľský poplatok za metódu drive-through. Samotný odobratý materiál potom putuje do laboratórií Alphamedical.

Tam sa testuje na pracovisku molekulárnej biológie metódou PCR. Výsledky by mali byť známe do 48 hodín od odberu vzorky. Vzhľadom na predpokladaný záujem by sa takáto možnosť testovania mala otvoriť aj na iných miestach Slovenska.

Alphamedical, s.r.o. je súkromná laboratórna spoločnosť na Slovensku, ktorá na lokálnom trhu pôsobí 22 rokov. So zmluvami s viac ako 6 100 lekármi v 5 800 ambulanciách a v 120 nemocniciach a lôžkových zariadeniach zamestnáva viac ako 850 ľudí. Od roku 2017 je súčasťou nadnárodnej laboratórnej skupiny Unilabs.

Alphamedical poskytuje všetky služby laboratórnej medicíny, ako sú služby klinickej biochémie, hematológie, transfúziológie, imunológie, alergiológie, klinickej mikrobiológie, patologickej anatómie a lekárskej genetiky. Denne otestujú viac ako 30-tisíc vzoriek, na ktorých vykonajú 90-tisíc vyšetrení od 12 500 pacientov.