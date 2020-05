Štát chce za pomoc získať podiel v súkromných poisťovniach, analytik kritizuje vyjadrenia Hegera

Aktuálne uvažované selektívne dotovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) zo strany štátu môže byť posúdené ako nedovolená štátna pomoc. Pre agentúru SITA to uviedol analytik INEKO Dušan Zachar.

Vyjadrenie ministra financií Eduarda Hegera o tom, že štát by mal za prípadnú pomoc súkromným zdravotným poisťovniam získať v týchto spoločnostiach podiely, je podľa neho nepochopením fungovania verejného zdravotného poistenia a vytvárania rovnakých a nediskriminačných pravidiel pre zdravotné poisťovne zo strany štátu.

Štát chce za pomoc podiel v poisťovni

Upozornil na to, že v súčasnosti nejde o sanovanie prípadných strát súkromných poisťovní, ale o zabezpečenie aspoň približne podobného rozsahu a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti ako v predkrízovom období všetkým občanom bez ohľadu na to, kde sú poistení.

Šéf rezortu financií v stredu po rokovaní vlády vyhlásil, že o finančné zabezpečenie fungovania súkromných zdravotných poisťovní sa majú starať v prvom rade ich akcionári. Ak to nezvládajú a potrebujú pomoc štátu, treba sa baviť o tom, že štát za túto pomoc dostane aj podiel v súkromnej poisťovni. Štát by sa mal podľa neho starať o štátnu poisťovňu.

Ak by štát pre výpadok zdrojov v súčasnej situácii dofinancoval iba štátnu VšZP, bolo by to podľa Zachara diskriminačné opatrenie vytvárajúce na trhu výsadné postavenie pre najväčšiu poisťovňu. „Ľudia poistení v Dôvere a Unione by si potom oprávnene mohli klásť otázky, že ich súčasná vládna moc považuje za občanov ‚druhej triedy‘,“ dodal.

Priestor pre efektívnejšiu reguláciu zisku

Pre štát by mal byť podľa analytika prioritný cieľ, aby mali ľudia poskytovanú kvalitnú, efektívnu a dostupnú zdravotnú starostlivosť, a to bez ohľadu na to, kde sú poistení a či im starostlivosť poskytuje štátny, súkromný, samosprávny, neziskový či cirkevný subjekt.

Nediskriminačné dofinancovanie zdravotníctva je podľa Zachara možné cez navýšenie platieb za poistencov štátu. Rovnako to vnímajú obe súkromné zdravotné poisťovne. Ak by v dôsledku toho zdravotné poisťovne vyprodukovali neoprávnene vysoký zisk, je to podľa neho priestor pre efektívnejšiu reguláciu zisku poisťovní, aby z nej profitovali pacienti napríklad kratším čakaním na diagnostiku a liečbu.