Štát dlží dodávateľom zdravotníckych pomôcok vyše 100 miliónov eur, splatné boli takmer pred rokom

Štát dlhuje dodávateľom zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotného materiálu viac ako 101 miliónov eur. Ich pohľadávky sú po lehote splatnosti 295 dní.

Ako ďalej uvádza Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok, je nevyhnutné nastaviť fungovanie slovenského zdravotníctva tak, aby neprodukovalo sústavné a opakujúce sa zadlžovanie. To totiž podľa nej môže vyústiť do neudržateľnosti platobného systému a následného výpadku potrebného zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych technológií.

Zadlžovanie nemocníc považuje asociácia za štrukturálny problém, ktorý sa nepodarilo systematicky vyriešiť ani jednej vládnej garnitúre.

„Máme za to, že vláda doposiaľ neprijala ani nevytvorila žiadne opatrenia, ktoré by zamedzovali oneskoreniu platieb. My, zástupcovia spoločností združených v asociácii dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED, sme pripravení na otvorený dialóg s predstaviteľmi štátu, s cieľom nájsť prijateľné riešenie tejto akútnej situácie, ktorej jediným východiskom je úhrada platieb voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok a otvorenie diskusie o štandardizácii podnikateľského prostredia v sektore zdravotníctva,“ konštatuje asociácia.

Vláda tento týždeň rozhodla, že na oddlženie nemocníc poskytne 575 miliónov eur. Cieľom je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti a zamedziť ďalšiemu zadlžovaniu. Ostatné oddlženie zdravotníckych zariadení bolo schválené vládou ešte v roku 2017.