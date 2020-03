Ste v karanténe a chodíte so psom na prechádzky? Podľa odborníka by ste nemali

Ak je niekto pre koronavírus v karanténe, nemal by chodiť napríklad so psom na prechádzky. Domáce zvieratá človeka v karanténe by sa nemali dostať do kontaktu s inými ľuďmi alebo zvieratami. Pre agentúru SITA to povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) Jozef Bíreš v súvislosti s medializovanými správami o možnom prenose koronavírusu z človeka na zviera.

Uviedol pritom, že ŠVPS SR od začiatku upozorňovala, že koronavírus sa môže mechanicky preniesť z povrchu tela alebo sliznice človeka na zvieratá.

Koronavírus sa preniesol na psa

Český portál tn.nova.cz s odvolaním sa na čínsky denník South China Morning Post uviedol, že v Hongongu sa v dvoch prípadoch pravdepodobne preniesol koronavírus z človeka na psa. Stery z nosa a úst zvierat boli v uplynulých dňoch pozitívne, ale testy sa budú opakovať.

Profesor Malik Peiris z Hongkongskej univerzity uviedol, že sa budú robiť aj krvné testy, ale vzorky sa môžu odobrať až po desiatich dňoch od začiatku prípadnej infekcie.

ŠVPS vydala usmernenie pre chovateľov

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v súvislosti s touto informáciou konštatoval, že zatiaľ chýbajú exaktné štúdie, ale potrebná je opatrnosť. „Aj preto sme vydali Usmernenie na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat,“ dodal.

Toto usmernenie ŠVPS SR vydala ešte 19. marca. Okrem iného vyžaduje dočasne zaviesť meranie telesnej teploty u zamestnancov pri vstupe do chovov a vyžadovať u zamestnancov anamnestickú históriu, napríklad, či neboli v zahraničí a či v ich rodine alebo v blízkom okolí niekto nie je nakazený koronavírusom.