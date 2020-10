Stomatológovia prišli na to, ako liečiť rozšírené infekčné ochorenie. Pacienti by už nemuseli prichádzať o zuby

Paradontóza patrí k najčastejším infekčným ochoreniam ďasien. Spôsobujú ju baktérie, ktoré sa zachytávajú na sklovine zubu a hromadia v jeho okolí. Keď sa premnožia, hrozí zápal ďasien, ktorý môže vyústiť až do straty zubov.

Podľa Medicalnewstoday.com však predstavuje neliečená paradontóza viaceré zdravotné riziká. Z úst sa môže infekcia šíriť ďalej do organizmu a zvyšovať riziko cievnej mozgovej príhody či infarktu. Baktérie totiž vylučujú nebezpečné toxíny schopné vyvolávať zápaly v tele.

Experimentálnu liečbu chcú zaviesť do praxe

Liečba pokročilejších štádií paradontózy býva komplikovaná, ale zubní lekári by v blízkej budúcnosti mohli efektívne pomôcť aj takýmto pacientom. Podľa portálu Novinky.cz prišli brnenskí výskumníci na to, ako liečiť chronickú paradontózu. Ich novovyvinutá experimentálna liečba má pozoruhodné výsledky.

Vedcom sa podarilo posunúť a vrátiť zahojené ďasná o milimeter späť, vďaka čomu by mohli zuby pacientov zachrániť pred definitívnym vytrhnutím. Implementácia liečby do praxe však môže trvať ešte dva až tri roky, povedal pre český denník Právo stomatológ Filip Hromčík, ktorý sa podieľa na výskume.

Pomáha aj pri pokročilých štádiách ochorenia

Inovatívnosť liečby spočíva v tom, že docieľuje opätovný nárast ustupujúcich ďasien. Bežná liečba totiž zápal dokáže upokojiť, ale nedokáže zamedziť ústupu ďasna.

Českí vedci však prišli na to, že pomocou tzv. granulačného tkaniva, obohateného o kyselinu acetylsalicylová a omega-3 je obnova ďasien možná.

Granulačné tkanivo podporuje proces hojenia a zubár ho vkladá do miesta zápalu. Ukázalo sa, že práve pomocou tejto metódy je možné podnietiť návrat ustúpených ďasien. U liečených dobrovoľníkov došlo po polroku od zákroku k nárastu tkaniva o jeden milimeter.

Navyše, sľubný výsledok sa stomatológom podarilo docieliť aj v prípade pokročilých štádií ochorenia. Znamená to, že pacienti, ktorí predtým v dôsledku infekcie prichádzali o zuby, by v budúcnosti mohli mať reálnu nádej na ich záchranu.

Príznaky paradontózy

Podľa Healthline.com patria medzi základné príznaky paradontózy krvácajúce ďasná (napr. pri čistení zubov), zápach z úst, opuchnuté a zapálené ďasná, ustupujúce ďasná, odhalené zubné krčky alebo uvoľňovanie zubov zo závesného puzdra. Paradontózu tiež často sprevádza väčšie množstvo zubného povlaku či nahromadený zubný kameň.

Fundamentom prevencie je správna a pravidelná zubná hygiena, ale aj odstraňovanie zubného kameňa.

Dvojnásobne to platí v prípade osôb so zvýšenou náchylnosťou na zápal ďasien, ktorými sú fajčiari, obézni ľudia, pacienti s cukrovkou, tehotné ženy alebo ženy v menopauze. Riziko tiež zvyšuje nedostatočný príjem vitamínu C či užívanie liekov, ktoré môžu redukovať vylučovanie slín v ústach.