Sulík odmieta zavedenie povinného očkovania proti koronavírusu

Minister hospodárstva Richard Sulík si nemyslí, že Slovákov čaká povinné očkovanie proti koronavírusu. Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Na telo plus, na druhej strane si vie predstaviť, že by sa neočkovaní v prípade nakazenia koronavírusom podieľali na úhrade zdravotnej starostlivosť.

Ako však zdôraznil, takýto krok si vyžiada analýzy, napísanie zákona, jeho posun do pripomienkového konania, schvaľovanie na vláde a parlamente. „Ja som za to, aby sme najmä očkovaných zvýhodnili, nie som za to, aby sme neočkovaných trestali,” zdôraznil predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS). Uvedená téma je podľa neho „zapeklitá“ a ťažko sa k nej paušálne vyjadruje.