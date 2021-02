Tehotné ženy sú úspešné v boji proti koronavírusu. Dokážu ochrániť aj vyvíjajúci sa plod

Každý deň napredujú výskumy súvisiace s novým koronavírusom a ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje. Vedci hľadajú dopad infekcie na rôzne skupiny obyvateľov, ktoré od seba odlišujú vek, pohlavie, telesné a psychické postihnutia či celkový zdravotný stav.

Samostatnou množinou sú tehotné ženy, ktoré sa neboja len o svoje zdravie, ale najmä o zdravie svojho dieťaťa. Pozitívne správy priniesla najnovšia štúdia, za ktorou stoja vysoká škola Weill Cornell Medicine a nemocnica NewYork-Presbyterian.

Dôkazy potvrdili dohady

Výsledky zverejnili v recenzovanom American Journal of Obstetrics and Gynecology. Zistili, že tehotné matky môžu prenášať protilátky proti ochoreniu COVID-19 na dieťa v maternici. Nový výskum tak potvrdil to, o čom sa doteraz viedli len dohady.

Spoluautorka štúdie Yawei Jenny Yang vyhlásila, že podľa zistení by mohlo byť pre dieťa prospešné, keby sa jeho matka nechala zaočkovať.

„Dokázali sme, že tehotná žena dokáže vytvoriť protilátky proti COVID-19 a následne ich preniesť na svoje dieťa. Podľa nás je tu veľká šanca, že takisto dokáže preniesť protilátky po zaočkovaní,“ uviedla.

Symptomatické a asymptomatické ženy