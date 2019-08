Umelá inteligencia by mohla pomôcť identifikovať arytmiu srdca, ukázala štúdia

Umelá inteligencia zrejme našla nový spôsob identifikácie stavu, ktorý spôsobuje nepravidelný srdcový rytmus. Informuje o tom BBC s odvolaním sa na štúdiu zverejnenú v časopise The Lancet.

Fibriláciu predsiení je relatívne jednoduché diagnostikovať, keď srdce bije nepravidelne, to však neplatí, keď sa jeho rytmus vráti do normálu.

Použili modelovanie

Počítačové modelovanie na americkej klinike Mayo však podľa vedcov pravdepodobne identifikovalo znaky, ktoré odhaľujú predchádzajúce abnormality.

Výskum je podľa nich ešte v počiatkoch, no predpokladajú, že tento systém by mohol zabezpečiť skoršiu a jednoduchšiu detekciu problémov, a tým zaručiť pacientom správnu liečbu, čím by pomohol zachraňovať životy.

Keď v súčasnosti neodhalí abnormálny rytmus elektrokardiogram, môže lekár pacientovi ponúknuť možnosť dlhodobého monitorovania srdcového rytmu.

Počítač sa väčšinou nemýlil

V rámci štúdie však lekári požiadali počítačové modelovanie, aby vyhľadalo drobné prejavy nepravidelného rytmu v minulosti, ktoré vo výsledkoch testov nie sú viditeľné ľudskému oku.

Počítač takto analyzoval výsledky asi 181-tisíc pacientov z rokov 1993 až 2017. Všetci mali pôvodne normálne výsledky, no počítač z nich dokázal v 83 percentách prípadov správne identifikovať neskoršiu diagnózu.

„Je to ako pozerať sa na oceán a dokázať povedať, že tam včera boli veľké vlny,“ skonštatoval doktor Paul Friedman z Mayo Clinic, podľa ktorého má modelovanie obrovský potenciál. Je však nutné jeho ďalšie testovanie.