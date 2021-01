Urgentný príjem v Malackách by sa rušiť nemal, vláda chce nemocnicu dostať na trvalý zoznam pohotovostí

Urgentný príjem v Nemocnici Malacky by mal pokračovať aj naďalej. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý rezort zdravotníctva predložil do pripomienkového konania.

Poskytovateľ Nemocničná, a.s., Nemocnica Malacky by sa mal od 1. februára tohto roka do 31. decembra 2022 zaradiť do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu.

Nemocnici chýbajú peniaze

Nemocničná a.s. podľa oznámenia plánuje ku koncu januára zrušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby. Prostredníctvom nich bolo zabezpečené nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom pre viac ako 80-tisíc obyvateľov regiónu Záhoria.

Uvedenú službu poskytovala nemocnica na základe zmluvy s VÚC s finančnou dotáciou VÚC, ale vzhľadom na súčasnú situáciu, tá už nie schopná naďalej financovať uvedenú službu.

Dlhší čas transportu

Cieľom návrhu je teda bezpečne a v primeranom čase zabezpečiť poskytovanie neodkladnej ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorým sa náhle zmenil zdravotný stav alebo v život ohrozujúcich situáciách.

Ako v materiáli vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva, pri zrušení nepretržitej prevádzky „príjmových“ ambulancií v nemocnici v Malackách by museli byť pacienti prevážaní do Bratislavy.

To by zvýšilo záťaž záchrannej zdravotnej služby a predĺžilo čas transportu pacientov, ktorí by potrebovali neodkladnú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Súčasne by sa zvýšila záťaž Univerzitnej nemocnice Bratislava.