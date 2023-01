Urgentný príjem v Malackách zatiaľ nerušia, mal by fungovať do konca roka

Urgentný príjem v Malackách zatiaľ nerušia, mal by fungovať do konca tohto roka. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, obyvatelia Malaciek a okolia budú mať zrejme naďalej dostupnú ústavnú pohotovostnú službu (ÚPS) v malackej nemocnici.

Tá mala pôvodne fungovať len do 1. februára tohto roka. „Na základe návrhu ministerstva zdravotníctva by ÚPS v Malackách mala v pevnej sieti urgentov zostať až do konca tohto roka,“ uviedla Forman.

Urgent v Malackách bude pokračovať

ÚPS poskytuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť a prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave.

„BSK si uvedomuje dôležitosť fungovania urgentu pre pacientov zo Záhoria, preto ho v minulosti niekoľko rokov dotoval,“ priblížila Forman s tým, že pred dvoma rokmi sa podarilo presadiť, aby bol urgent v Malackách financovaný zo zdravotného poistenia, a to až do plánovaného spustenia Nemocnice Bory.

Otvorenie Nemocnice Bory sa posunulo

Nakoľko otvorenie Nemocnice Bory v dôsledku pandémie posunuli, hrozilo, že od februára nebude ešte fungovať urgent v Nemocnici Bory, ani ÚPS v Malackách.

„Som rád, že ministerstvo na naše upozornenie zareagovalo a že urgent v Malackách nakoniec zrejme zostane zahrnutý v legislatíve počas celého roku 2023,“ doplnil lekár BSK a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay.