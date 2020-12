Ústredný krízový štáb by mohol rozhodnúť o lockdowne, Krajčí o ňom už hovoril dávnejšie

Pokiaľ Ústredný krízový štáb rozhodne o lockdowne, bude to dobré riešenie. Pred príchodom na jeho rokovanie to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. „Musíme znížiť mobilitu, obmedziť kontakty,“ podotkol šéf rezortu zdravotníctva.

O lockdowne hovoril Krajčí už dávnejšie. Apeloval na to, že bude nevyhnutný v prípade, pokiaľ sa neurobí nejaká intervencia. „Tá sa neurobila,“ povedal. Minister nevedel potvrdiť avizovaný dátum 16. decembra, kedy by mohol lockdown začať. Je to však podľa neho relatívne skoro.

Minister Krajčí má pripravený aj semafor v siedmich farbách od zelenej po čiernu. Čierna farba by znamenala veľmi tvrdý lockdown. Ak by Ústredný krízový štáb schválil lockdown, semafor by podľa Krajčího mohol začať platiť po ňom.