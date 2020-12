V Moskve začali s očkovaním proti koronavírusu, o prvú dávku majú záujem tisíce ľudí

V Moskve začali očkovať proti ochoreniu COVID-19. V tamojších klinikách dostanú vakcínu Sputnik V najskôr najohrozenejšie skupiny ľudí.

Autori látky tvrdia, že je účinná na 95% a nespôsobuje žiadne závažné vedľajšie účinky, no stále prechádza hromadným testovaním.

Dva milióny dávok do konca roka

O prvú víkendovú dávku majú záujem tisíce ľudí. Nie je však známe, koľko ich Rusko dokáže vyrobiť. Podľa odhadov to môžu byť do konca roka približne dva milióny dávok.

Moskovský starosta Sergej Sobjanin cez týždeň povedal, že vakcína bude spočiatku dostupná pre zamestnancov v školstve a zdravotníctve a sociálnych pracovníkov. Podľa jeho slov budú zoznam rozširovať s pribúdajúcimi počtami vyrobených dávok.

Prihlásiť sa mohli prostredníctvom online formulára záujemcovia vo veku od 18 do 60 rokov. Bezplatne im vakcínu podajú na 70 miestach v rámci mesta, a to od 8:00 do 20:00 tamojšieho času. Druhú dávku dostanú o 21 dní neskôr.

Z programu vylúčili niektoré osoby

Z programu vylúčili tehotné a dojčiace ženy. Vakcínu nedostanú ani ľudia, ktorí za ostatné dva týždne prekonali nejaké respiračné ochorenie alebo trpia určitými chronickými chorobami.

Rusko od vypuknutia pandémie zaregistrovalo 2 431 731 infikovaných a 42 684 mŕtvych. V sobotu pritom hlásili rekordný denný nárast o 28 782 prípadov. Nemocnice po celej krajine sú preťažené.

Centrom nákazy je práve Moskva, kde denne pribudnú tisíce nakazených a stovky mŕtvych.

Ruská vláda nezaviedla lockdown, no moskovský starosta v novembri ohlásil obmedzenia v školách, baroch a kluboch, zredukoval kultúrne a športové podujatia.