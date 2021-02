V nemocniciach je rekordný počet pacientov s COVID-19. Prečo pribúdajú, keď čísla pozitívnych klesajú

Každý týždeň si želáme, aby počet hospitalizovaných v nemocniciach začal klesať, realita je však opačná. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) upozorňuje, že aj to je jedna z vecí, ktorá na základe COVID automatu bráni uvoľneniu opatrení.

„Aby Slovensko mohlo prejsť do druhého stupňa varovania, museli by klesnúť počty pacientov v nemocniciach pod 2 500 a aktuálne máme hospitalizovaných ľudí s potvrdeným ochorením COVID-19 spolu 3 511,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii.

Prísne epidemické opatrenia pritom počas januára pomaly začali zrážať krivku nových nakazených vírusom SARS-CoV-2. Situáciu v nemocniciach sa však zjavne zlepšiť nepodarilo. Ako je to možné?

Štatistika nepustí

V prvom januárovom týždni na Slovensku pribudlo necelých 21-tisíc prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy. Druhý týždeň to bolo už menej, len niečo cez 15-tisíc nových prípadov a v treťom týždni od 18. do 24. januára približne 12,6-tisíc.

Minister na poslednej pravidelnej piatkovej tlačovej konferencii ale oznámil, že počet nových prípadov koronavírusu v štvrtom týždni mierne stúpol a že počet hospitalizovaných sa zvyšuje dokonca až k hraničným hodnotám. Dokazujú to aj štatistiky.

Zatiaľ čo 8. januára sme mali v nemocniciach s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 3 142 ľudí, 15. januára to už bolo 3 273 Slovákov a 22. januára ešte o pár viac, konkrétne 3 285. Išlo teda o mierne stúpanie.

Posledný týždeň

V štvrtom januárovom týždni sa však začala situácia na oboch „frontoch“ opäť zhoršovať. Počet nových PCR testom potvrdených prípadov sa zvýšil na 13 330, čo síce nie je až taký veľký nárast oproti tretiemu týždňu, no počet hospitalizovaných stúpol výrazne.

K piatku 29. januára sme ich evidovali 3 511, čo je podľa ministra zdravotníctva najvyšší počet od začiatku pandémie. Vyvstávajú z toho viaceré otázky.

Prečo počet hospitalizovaných tak výrazne stúpa, aj keď počet nových prípadov klesal? Ešte dôležitejšie je to, ako to naše nemocnice zvládajú a budú zvládať, ak by náhodou počet hospitalizovaných ďalej stúpal.