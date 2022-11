Kolaps zdravotníctva nastane o 23 dní, podľa Cigánikovej v takej neistote Slovensko ešte nebolo

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) apeluje na vládu, aby urýchlene vyriešila kritickú situáciu v zdravotníctve. Pripomína, že do uplynutia výpovedných lehôt lekárov zostáva už iba 23 dní. Vláda podľa predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru a poslankyne za SaS Janky Bittó Cigánikovej nesmie dopustiť, aby z nemocníc na začiatku decembra odišli lekári a iní zdravotnícki zamestnanci.

Kolaps verejného zdravotníctva

„Odchod stoviek až tisícok zdravotníckych zamestnancov by celkom isto znamenal kolaps celého systému verejného zdravotníctva. Ohrozilo by to nielen plánované zákroky, ako sme zažili počas padémie COVID-19, ale malo by to rozsiahle následky na všetky oblasti. Ohrozená by bola aj urgentná zdravotná starostlivosť,” uviedla v tlačovej správe Cigániková.

V takej neistote, akú zdravotnícky sektor zažíva dnes, sa podľa nej Slovensko ešte neocitlo.

Praktické opatrenia

V uplynulých týždňoch sa konali dve pracovné stretnutia parlamentného výboru pre zdravotníctvo, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia približne desiatky zdravotníckych organizácií, Lekárskeho odborového zväzu aj ministerstva.

„Sedeli sme spolu 6 hodín a bod po bode sme si prechádzali požiadavky LOZ. Na drvivej väčšine sme našli zhodu a podporujem ich aj ja. Ide o praktické opatrenia, ktoré uľahčia zdravotníkom prácu aj štúdium a tým zlepšia aj služby pacientom,“ tvrdí poslankyňa za SaS. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podľa nej prisľúbil konkrétne termíny, kedy bude jednotlivé body plniť.

„Niektoré opatrenia potrebujú mesiace na prípravu, prijatie zákonov a implementáciu. Dôležité je ale vybrať sa konečne touto cestou,” povedala Cigániková.

Problémom sú platy

Problémom podľa liberálnej poslankyne zostal ôsmy bod, a to platy zamestnancov v zdravotníctve, ktoré sú v kompetencii ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií.

„Mrzí ma, že ministerstvo financií ani premiér nedokázali splniť svoje sľuby ešte z marca tohto roku, že otázku platov vyriešia do konca júna. Máme začiatok novembra, 23 dní do uplynutia výpovednej lehoty viac ako 2 000 lekárov a priepasť medzi nimi a vládou sa akoby len zväčšila,” dodala poslankyňa za SaS.