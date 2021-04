Vakcína od Moderny ochráni minimálne šesť mesiacov, je účinná na juhoafrickú mutáciu koronavírusu

Vakcína proti koronavírusu od spoločnosti Moderna ochráni zaočkovaného človeka minimálne šesť mesiacov. Vyplýva to z nového výskumu, ktorého výsledky zverejnili v lekárskom týždenníku New England Journal of Medicine.

Vakcína Moderna tak chráni podobným spôsobom ako iná očkovacia látka od konzorcia Pfizer/BioNTech. U nej taktiež zistili ochranu na prinajmenšom šesť mesiacov, a to aj proti variantu koronavírusu, ktorý je dominantný v Juhoafrickej republike.

Spomenuté spoločnosti Pfizer a Moderna uviedli, že pracujú na aktualizácii svojich vakcín alebo navrhnú posilňovaciu dávku pre prípad, že by to bolo potrebné v súvislosti s mutáciami koronavírusu.

Iná samostatná správa v spomenutom periodiku zvyšuje obavy z rôznych mutácií koronavírusu. Vedci u 50 ľudí skúmali protilátky blokujúce vírus, pričom spomenuté osoby dostali vakcíny vyvinuté v Číne – Sinopharm alebo Sinovac. U mnohých osôb zistili úplnú alebo čiastočnú absenciu účinnosti proti juhoafrickému variantu koronavírusu.