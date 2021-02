Vakcína od Pfizeru je účinná už po jednej dávke, rozsiahla štúdia potvrdzuje výborné výsledky

Testy vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od firmy Pfizer v „reálnom svete“ potvrdili, že látka je veľmi účinná pri prevencii vážneho ochorenia alebo smrti. Štúdia na viac ako pol milióne ľudí to pritom potvrdila aj po jednej dávke.

Výsledky, ktoré publikovali v stredu, vychádzajú z očkovacej kampane v Izraeli a silne ubezpečujú, že benefity preukázané v menšom, limitovanom testovaní pretrvali aj vtedy, keď vakcínu podali omnoho širšej populácii rôzneho veku a s rôznymi zdravotnými problémami.

Vakcína bola na 92 percent efektívna proti vážnej forme ochorenia po podaní dvoch dávok a na 62 percent po jednej. Jej efektivitu pri predchádzaní úmrtiam odhadujú na 72 percent po uplynutí dvoch až troch týždňov od podania prvej dávky, čo sa môže časom s budovaním imunity ešte zlepšiť. Javí sa tiež rovnako účinná medzi ľuďmi nad 70 rokov, ako medzi mladými.

Väčší časový rozptyl by mohol pomôcť

„Toto je nesmierne upokojujúce… lepšie, ako by som tipoval,“ skonštatoval v súvislosti s výsledkami doktor Gregory Poland z Mayo Clinic a za pravdu mu dal aj Buddy Creech z Vanderbiltovej univerzity. Ani jeden z nich sa nepodieľal na izraelskej štúdii, no obaja spolupracujú na iných projektoch s vakcínami proti koronavírusu.

Obaja pritom podľa agentúry AP skonštatovali, že tieto zistenia v spojení s obmedzenými zásobami očkovacích látok by mohli podporiť úvahy o pozdržaní podania druhých dávok vakcíny, ako to skúšajú Briti, alebo podávaní len jednej dávky ľuďom, ktorí prekonali COVID-19, ako to robí Francúzsko.

„Bol by som radšej, keby dostalo sto miliónov ľudí jednu dávku, ako 50 miliónov dve,“ uviedol Creech s tým, že výsledky z Izraela toto uvažovanie veľmi podporujú. Vakcínu, ktorú vyvinul Pfizer v spolupráci s nemeckým partnerom BioNTech, vo väčšine krajín podávajú vo dvoch dávkach s odstupom dvoch až troch týždňov.

Výsledky štúdie, ktorú viedli výskumníci z Clalit Research Institute a Ben-Gurion University of the Negev v Izraeli spolu s americkou Harvardovou univerzitou, publikovali v New England Journal of Medicine. Nevenovali sa pritom bezpečnosti vakcíny, len jej účinnosti, no ako uvádza agentúra AP, v predchádzajúcom testovaní sa neukázali žiadne neočakávané problémy.

Účastníci testovania koronavírus neprekonali

Vedci porovnali takmer 600-tisíc ľudí starších ako 16 rokov, ktorí dostali vakcíny v decembri alebo januári, s rovnakým počtom ľudí podobného veku, pohlavia a zdravotného stavu, ktorí vakcínu nedostali. Nikto z účastníkov predtým nemal pozitívny test na koronavírus. Odhadli pritom, že vakcína je dva až tri týždne po podaní prvej dávky na 57 percent efektívna v prevencii akýchkoľvek symptómov COVID-19 a na 94 percent po týždni a viac od druhej dávky.

Efektivita dosiahla 74 percent po prvej dávke a 87 percent po dvoch v prevencii hospitalizácie a 46 percent, respektíve 92 percent v prevencii infekcie. Redukcia infekcií pritom dáva nádej aj v súvislosti so zastavením šírenia vírusu, no tento typ štúdie to nedokáže potvrdiť. Počas výskumu zaznamenali 41 úmrtí súvisiacich s COVID-19, pričom 32 z nich bolo medzi ľuďmi, ktorí nedostali vakcínu.

Celkovo sú tieto čísla podľa Polanda porovnateľné s 95-percentnou efektivitou dvoch dávok deklarovanou Pfizerom po klinických testoch. Priaznivé účinky už po jednej dávke tento týždeň naznačili aj dve britské štúdie, ktoré sa venovali vakcínam od Pfizeru a AstraZeneca.