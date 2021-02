Vakcíny od spoločnosti Novavax sa budú vyrábať aj v Česku, vo veci sa angažuje aj samotný Babiš

Americká biotechnologická spoločnosť Novavax plánuje v tomto kalendárnom roku vyrobiť miliardu dávok vakcíny proti koronavírusu. Ako informoval web idnes.cz, nezanedbateľnú časť by mala vyprodukovať česká dcérska spoločnosť Novavax CZ. Tá sídli v obci Bohumil, asi 40 km východne od Prahy.

V spomenutej záležitosti sa angažuje aj český premiér Andrej Babiš, podľa ktorého by dávky vyrobené v ČR mohli byť k dispozícii v apríli. „Bol vo fabrike, s výrobcom udržiava určitý kontakt a sleduje, do akej miery existuje šanca, že by sa vakcína mohla začať vyrábať,“ vyhlásil na adresu Babiša český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ako dodal, pre Česko by to bol veľký úspech. „Samozrejme, nemyslím tým úspech úradov alebo vlády, ale úspech českých vývojárov, vedcov a našich ľudí v továrni,“ podotkol.

Podľa výsledkov klinických testov vo Veľkej Británii, ktoré zverejnili minulý týždeň, je vakcína Novavax účinná na 89,3 percenta. Spoločnosť uviedla, že analýzy naznačujú takmer 96-percentnú účinnosť vakcíny proti staršiemu typu koronavírusu a takmer 86-percentnú účinnosť proti novým variantom.