Vedci vyrobili umelé červené krvinky, okrem ich prirodzených schopností dokážu aj niečo navyše

Vedci dokázali vyrobiť syntetické červené krvinky, ktoré majú všetky ich prirodzené schopnosti a tiež nejaké ďalšie navyše. O výskume, ktorého výsledky publikovali v odbornom časopise ACS Nano, informuje portál ScienceDaily.

Vedci sa už dlho pokúšajú vytvoriť syntetické červené krvinky, ktoré by napodobňovali dobré vlastnosti tých prirodzených, no dosiaľ mala väčšina z nich len jednu alebo niekoľko týchto vlastností, nie všetky. To sa však podľa najnovšieho výskumu zmenilo.

Nové úlohy pre červené krvinky

Červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc do tkanív celého tela. Obsahujú milióny molekúl hemoglobínu – proteínu, ktorý na seba viaže kyslík.

Sú veľmi flexibilné, čo im dovoľuje pretlačiť sa aj najmenšími kapilárami a následne sa znovu zväčšiť do svojej pôvodnej formy. Na svojom povrchu tiež majú proteíny, vďaka ktorým môžu cirkulovať cievami bez toho, aby ich pohltili bunky imunitného systému.

Vedci Wei Zhu, C. Jeffrey Brinker a ich kolegovia sa rozhodli vyrobiť umelé červené krvinky, ktoré by mali podobné vlastnosti, no dokázali by vykonávať aj nové úlohy, ako napríklad doručovanie liekov, magnetické cielenie alebo detekciu toxínov.

„Naložili“ na ne liek proti rakovine

Umelé krvinky, ktoré sa im podarilo vytvoriť, mali podobnú veľkosť, tvar i proteíny na povrchu ako prirodzené krvinky, a dokázali sa pretiahnuť modelovými kapilárami bez straty tvaru. V telách myší pritom dokázali prežiť viac ako 48 hodín bez zistenia toxicity.

Vedci pritom vyskúšali na umelé krvinky „naložiť“ hemoglobín, liek proti rakovine alebo magnetické nanočastice, aby demonštrovali, že dokážu prenášať náklad. Ukázali tiež, že umelé krvinky môžu slúžiť ako návnada pre bakteriálne toxíny.

Budúce štúdie preskúmajú potenciál umelých krviniek v medicíne, napríklad pri liečbe rakoviny alebo ako biosenzory.