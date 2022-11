Visolajský: Nové Matovičove nápady za 415 miliónov eur prinášajú do nemocníc negatívne emócie

Nové nápady ministra financií SR Igora Matoviča (OĽaNO) za 415 miliónov eur prinášajú negatívne emócie do nemocníc. Uviedol to predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský pred sobotňajším rokovaním na vláde SR.

Podľa jeho slov vo štvrtok 24. novembra a piatok 25. novembra pribudli ďalší lekári, ktorí vypovedali služby.

Prišli vyriešiť situáciu

„Dnes sme na rokovanie prišli situáciu upokojiť a vyriešiť. Do nemocníc sa chceme vrátiť s lepšími podmienkami pre pacientov,“ povedal Visolajský a dodal, že stále majú osem požiadaviek.

„Ak so siedmimi požiadavkami premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) súhlasí, čakáme, že to bude v Národnej rade SR schválené. Tým potvrdia to, že to myslia vážne,“ dodal predseda LOZ.

40 miliónov eur od dohody

V rámci stabilizácie lekárov v nemocniciach si LOZ podľa Visolajského chce vypočuť vládnu ponuku, pretože LOZ už s kompromisom prišlo.

„Ohľadom platov máme stále rovnakú požiadavku, od dohody nás delí len 40 miliónov eur. Keď Matovič dokáže nájsť 415 miliónov eur zo dňa na deň na jeho návrh či nápad, tak si myslím, že 40 miliónov eur je naozaj malý krok k dohode,“ dodal Visolajský.