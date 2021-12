Záchranári si nie sú vedomí protiprávneho konania, ich zadržanie na proteste kritizujú aj odbory a ambulantní lekári

aktualizované 15. decembra, 14:12

Nie sme si vedomí protiprávneho konania, uviedol viceprezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) Michal Weinciller na margo utorkového protestu záchranárov pred parlamentom. V tlačovej správe uviedol, že protestu sa zúčastnili jednotlivci, ktorí dodržiavali všetky opatrenia, boli zaočkovaní a bez náznaku akýchkoľvek výtržností slušne vyjadrili svoj názor.

„Považujeme za absurdné, ak dvaja záchranári skončia na štyri hodiny za mrežami len preto, že si dovolili upozorniť, že o pár rokov nebude mať kto zachraňovať občanov tejto krajiny,” dodal Weinciller.

Poďakovanie pred parlamentom bolo podľa komory posledným pokusom upozorniť, že sú tu záchranári, ktorých si krajina neváži, a teda ich možno ani nepotrebuje. Bolo symbolické, pretože aj predstavitelia štátu opakovane ďakovali zdravotníkom za odvedenú prácu počas pandémie, no všetky ostatné kroky ostali len v rovine sľubov.

Ministri i premiér záchranárov odignorovali

„Od jari počúvame od politikov, ministrov či premiéra o zvyšovaní platov, ktoré majú byť dorovnané k okolitým krajinám a majú tak zabrániť odlivu záchranárov a zdravotníkov zo systému. V čase mimoriadne napätej situácie, keď sú kolegovia unavení, vyčerpaní a frustrovaní nie len z pandémie, sa tieto slová dobre počúvajú,” vyjadril sa prezident komory František Majerský, jeden z dvojice políciou zadržaných protestujúcich.

Doplnil, že sa so záchranármi k tejto téme nestretol ani jeden minister zdravotníctva, ani premiér. Majerský tvrdí, že oslovili adresne všetkých 150 poslancov, aby odhlasovali zmenu rozpočtu a ďalších zákonov, no bez výsledku.

V utorok popoludní nakoniec niekoľkých záchranárov prijali poslanci na neformálnom zdravotníckom výbore. Tam podľa Majerského opäť deklarovali, že budú mzdové a ďalšie otázky postavenia záchranárov a zdravotníkov riešiť. Vo večerných hodinách sa v rozhovore vyjadril k požiadavkám záchranárov aj predseda vlády Eduard Heger.

Žiadne rokovania sa nekonali

„Pán premiér aj včera tvrdil, že so záchranármi rokuje a otázku financovania zdravotníkov je možné vyriešiť do konca roka. Žiadne rokovania však za rok neprebehli. Veríme, že to pán premiér myslí úprimne, že mu na krajine záleží rovnako ako nám a rokovania skutočne začnú,” dodal Majerský.

Komora sa v závere poďakovala všetkým kolegom, ktorí sa naprieč Slovenskom spojili pustením majákov a sirén a pripnutím čiernych stužiek vyjadrili vzájomnú súdržnosť. K protestu sa pripojili aj ďalšie záchranné zložky, vodiči z povolania a aj bežní občania.

Gesto urážky a poníženia

Požiadavky záchranárov plne podporuje aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý zároveň odsúdil utorkové zadržanie protestujúcich. Podľa prezidentky združenia bolo pokojné zhromaždenie len prejavom zúfalstva z dlhodobého nevypočutia opakovaných pripomienok.

„Zadržanie protestujúcich záchranárov je gestom urážky a poníženia ich oprávnených nárokov, ktoré vyjadrovali pokojne a s ohľadom na dodržiavanie protipandemických opatrení, čo sa rozhodne nedá povedať o rôznych nedávnych antivaxerských protestoch, prípadne niektorých protestných zhromaždeniach politikov. Zásah proti záchranárom považujeme za degradáciu tých, ktorí si naopak zaslúžia našu obrovskú úctu a vďaku,” uviedla prezidentka ZAP Jaroslava Orosová.

Rovnaký názor na túto udalosť má aj Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Hovorkyňa zväzu Martina Nemethová v tlačovej správe uviedla, že

„tento postup polície voči záchranárom a zdravotníkom, ktorí sa tam zišli, aby upozornili na neriešenie nepriaznivej situácie v oblasti zdravotníctva, a to predovšetkým na akútnu potrebu navýšenia finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia zdravotníkov, za unáhlený, neadekvátny a absolútne v rozpore s toľko proklamovaným heslom Pomáhať a chrániť”.

Žilinka dal zásah preveriť

Minister vnútra a policajný prezident podľa prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška dlžia zdravotníkom ospravedlnenie. Magdoško tiež skritizoval konanie politikov, ktorí sa vyjadrili, že pokuty udelené protestujúcim zdravotníkom z dôvodu neohláseného protestu, zaplatia.

Tieto vyjadrenie podľa jeho slov vyznievajú veľmi falošne. „Sú to to totiž práve poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí môžu zmeniť daný stav, keďže zmeny v zákonoch môže prijať len parlament,” dodal aj na margo hlavného dôvodu protestov, ktorým je nedostatočné financovanie zdravotníckych pracovníkov.

Polícia mala voči protestujúcim záchranárom v utorok 14. decembra zasiahnuť citlivejšie. Myslí si to minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý to povedal v stredajšej diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Utorkový zásah policajtov označil za absurdný.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal tento zásah preveriť. Krajskému prokurátorovi v Bratislave udelil povinnosť preskúmať zákonnosť, odôvodnenosť a primeranosť úkonov a rozhodnutí v trestnom konaní v súvislosti s ich zadržaním.