Zamestnanci a klienti CSS Vita Vitalis v Prešove spoznali výsledky testov na Covid-19

Všetkých 63 testov zamestnancov Centra sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis na Volgogradskej ulici v Prešove, ktorí sa od stredy nachádzajú v karanténe v zariadení, malo po rýchlotestoch aj po presnejších PCR testoch negatívne výsledky na koronavírus.

RÚVZ poslal testy navyše

Ako agentúru SITA informovala poverená riaditeľka CSS Vita Vitalis Terézia Sisáková, v piatok ráno už otestovali aj všetkých 112 klientov zariadenia a tiež 44 zamestnancov, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe.

„Títo zamestnanci ráno prišli k nám do zariadenia, aby sme urýchlili testovanie a nemuseli čakať na výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý nám takto vyšiel v ústrety a poslal nám testy navyše. Odbery sme vykonali v oddelenej budove za dodržiavania dvojmetrových odstupov. Všetci boli disciplinovaní a všetko prebehlo v poriadku. Testy sme následne odviezli do laboratória do Košíc, kde ich vyhodnotia,“ uviedla Sisáková. Výsledky by mali byť k dispozícii najneskôr v priebehu soboty. „Klienti aj zamestnanci zatiaľ zvládajú situáciu dobre,“ dodala poverená riaditeľka.

Sprísnené opatrenia

Zamestnanci a klienti CSS Vita Vitalis sú v karanténe po pozitívnom teste na vírus SARS-CoV-2 u lekára a zdravotnej sestry, ktorí v zariadení minulý týždeň ordinovali.

Prešovský samosprávny kraj ešte v stredu zabezpečil pre prijímateľov a zamestnancov, ktorí boli alebo mohli prísť do styku s nakazenou dvojicou, rýchlotesty. Všetky výsledky boli negatívne. V zariadení zároveň v súvislosti s hláseným pozitívnym nálezom prijali aj sprísnené opatrenia.

V rámci krízového plánu vyhlásili karanténny režim s vyčlenenými červenými zónami, zákazom návštev, zvýšenou dezinfekciou, doplnením potrebných ochranných pomôcok, najmä respirátorov FFP3 a testovaním.