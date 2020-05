Zamestnanci ružinovských škôl už vedia, či pôjdu do práce. Starosta oznámil výsledky testov na Covid-19

Podozrenie sa nepotvrdilo. Všetkých 35 zamestnancov škôl bratislavskej mestskej časti Ružinov, ktorí mali po testovaní pomocou rýchlotestov na protilátky proti koronavírusu pozitívny výsledok, je zdravých. PCR testy riziko nákazy Covid-19 vylúčili.

Na sociálnej sieti to oznámil starosta Ružinova Martin Chren. „Skvelá správa! Všetci naši testovaní zamestnanci škôl a škôlok, ktorí v pondelok nastúpia do práce, sú negatívni! Všetky školy a škôlky v Ružinove tak môžeme v pondelok otvoriť podľa plánu a rodičia si môžu byť istí, že svoje deti posielajú do najbezpečnejšieho možného prostredia, aké sme pre ne dokázali pripraviť,“ napísal na Facebooku Chren.

Pomocou rýchlotestov dala mestská časť Ružinov otestovať takmer 800 zamestnancov svojich školských a predškolských zariadení. Pozitívny výsledok sa dozvedelo 35 ľudí, pričom 20 z nich malo v krvi aj protilátky, ktoré sa objavujú u infekčných pacientov s Covid-19. Preto museli byť títo zamestnanci pretestovaní aj PCR testami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Šokujúce zistenie, hovorí Chren

Starosta Ružinova však zároveň hovorí o šokujúcom zistení: „To, že až 35, čiže 4 percentá z našich testovaných zamestnancov, prekonali koronavírus, je pre mňa naozaj šokujúce zistenie. Drvivá väčšina z nich nemala žiadne príznaky, sami o tom nevedeli. Považujem to za veľmi dobrú správu. Naším testovaním sme totiž vôbec prvýkrát na celom Slovensku získali spoľahlivé dáta o ,premorenostiʽ väčšej skupiny obyvateľstva kvalitným testom a zároveň sa potvrdilo, že väčšina prípadov Covid-19 je bezpríznaková.“

Testy podstúpili aj učiteľky z materskej školy

Ako pre portál vZdravotníctve.sk uviedla riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Ružinov Tatiana Tóthová, PCR testy pre istotu absolvovali aj zamestnankyne materskej škôly, v ktorej sa objavili prvé prípady koronavírusu v Ružinove. Ich testy boli rovnako negatívne.