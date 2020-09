Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky, poistencom rozdelia viac ako päť miliónov eur

Zdravotné poisťovne vracajú doplatky za lieky za druhý štvrťrok 2020, 256-tisíc poistencom pôjde vyše 5,5 milióna eur. V prípade Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa vrátenie doplatkov týka 183-tisíc poistencov, pôjde im vyše 3,83 milióna eur.

Zdravotná poisťovňa Dôvera vráti 58-tisíc poistencom 1,36 milióna eur. V Unione prerozdelia takmer 374-tisíc eur, poisťovňa vráti doplatky vyše 15-tisíc poistencom. Poisťovne vracajú pacientom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni.

Doplatky vracajú desaťtisícom dôchodcov

Ako uviedol hovorca VšZP Matej Neumann, z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok, je vyše 43-tisíc dôchodcov, 132-tisíc držiteľov preukazu ZŤP, 6 700 detí do šiestich rokov a 400 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy vrátia takmer 893-tisíc eur dôchodcom, vyše 2,6 milióna eur držiteľom preukazu ZŤP, takmer 306-tisíc eur deťom do šiestich rokov a sedemtisíc eur deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím. Najvyšší doplatok vo VšZP je takmer 9 700 eur, dostane ho 11-ročný poistenec.

PR špecialista Dôvery Matej Štepianský informoval, že v Dôvere má nárok na vrátenie doplatku takmer 14-tisíc dôchodcov, vyše 37-tisíc držiteľov preukazu ZŤP, takmer sedemtisíc detí do šiestich rokov a 258 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy vrátených doplatkov pôjde 284-tisíc eur dôchodcom, 731-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 335-tisíc eur deťom do šiestich rokov a 13-tisíc eur deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Najvyšší doplatok ide deťom

Dôvera vráti za druhý štvrťrok 2020 najvyššiu sumu 4-ročnému chlapcovi, ide o takmer 5 500 eur. „Nad rámec našich zákonných povinností sme v 2. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky. Výhodu 200+200 využilo viac ako 34-tisíc našich poistencov a vrátili sme doplatky v sume 445-tisíc eur,“ dodal hovorca Dôvery.

V Unione má nárok ná vrátenie doplatku takmer dvetisíc dôchodcov, takmer sedemtisíc držiteľov preukazu ZŤP, vyše 2 500 detí do šiestich rokov a 81 detí do šiestich rokov so zdravotným postihnutím. Z vrátených doplatkov poputuje takmer 42-tisíc eur dôchodcom, vyše 142-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 123-tisíc eur deťom do šiestich rokov a vyše 1 600 eur deťom do šiestich rokov so zdravotným postihnutím.

Najvyšší doplatok bude v Unione vyplatený 7-ročnému dieťaťu, ide o sumu vyše 6 100 eur. „Ďalších 37-tisíc eur sme vyplatili za druhý kvartál poistencom vo veku do 18 rokov v rámci nášho benefitu doplatky v neobmedzenej výške pre deti do 18 rokov,“ konštatovala hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.