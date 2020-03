Žena nepriznala kontakt s dcérou v Rakúsku, v karanténe skončilo až 58 slovenských zdravotníkov

Dovedna 58 zamestnancov Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach je od 16. marca v preventívnej karanténe. Agentúru SITA o tom informovala Lenka Kukučková z Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorý je zriaďovateľom nemocnice.

Dôvodom karantény je nezodpovedné konanie pacientky z okresu Prievidza, ktorá nepriznala kontakt s dcérou pracujúcou v Rakúsku a opakovane navštevovala bojnickú nemocnicu.

Z 58 zamestnancov, ktorí museli do nútenej karantény, je podľa Kukučkovej 22 lekárov, 30 zdravotných sestier a 6 sanitárov. „Nezodpovednej pacientke bol podľa našich informácií odobraný materiál na laboratórnu diagnostiku, výsledok by mal byť známy do 48 hodín. Ak bude táto vzorka pozitívna a preukáže sa nákaza koronavírusom, zamestnanci budú musieť zostať v karanténe po dobu 14 dní,“ dodala.

Nemocnica vzhľadom na túto skutočnosť bude fungovať v obmedzenom režime. „Ortopedické oddelenie bude spojené s traumatológiou, obmedzenia sa dotknú chirurgického oddelenia. Zatvorené bude očné oddelenie a naopak interné oddelenie bude posilnené. Je to najmä z dôvodu narastajúceho počtu prípadov s podozrením na koronavírus vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, ktorej sa takýmto spôsobom bude snažiť bojnická nemocnica pomôcť,“ dodala Kukučková.