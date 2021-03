Zoznam omamných a psychotropných látok sa rozšíri, na zaobchádzanie s nimi bude potrebné povolenie

Zoznam omamných a psychotropných látok sa od mája rozšíri. Do I. skupiny zoznamu pribudnú dve omamné látky a sedem psychotropných látok. Do III. skupiny sa pridajú dve psychotropné látky a do II. skupiny jedna omamná látka.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, pri zaradení látok do uvedených skupín sa na zaobchádzanie s nimi bude vyžadovať povolenie, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR.

„Pri zaobchádzaní s takýmito látkami bez povolenia Ministerstva zdravotníctva SR budú môcť orgány činné v trestnom konaní trestnoprávne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných a psychotropných látok,“ konštatovala Eliášová.

Novela zákona o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú tento týždeň schválil parlament, tiež od mája vypúšťa cannabidiol (CBD) zo zoznamu psychotropných látok II. skupiny. Na túto látku sa nebude vyžadovať povolenie na zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva.