Zubné ošetrenie vám bez preventívnych prehliadok nepreplatia, k zmene pristúpila už aj Union

Pri ošetreniach absolvovaných od 1. júna zdravotná poisťovňa Union prepláca príspevok na zuby len tým poistencom, ktorí absolvovali preventívnu prehliadku aj u všeobecného lekára, v prípade detí u pediatra. Zdravotná poisťovňa o tom informuje na svojej internetovej stránke.

Union zmenila podmienky

Union poskytuje svojim poistencom príspevok 150 eur ročne na ošetrenie u zubára, dentálnu hygienu alebo zubné strojčeky. Možno ho vyčerpať jednorazovo alebo rozdeliť na viac ošetrení.

K podmienkam nároku na príspevok patrí nielen absolvovanie preventívnej prehliadky u zubára, ale od júna aj u všeobecného lekára. Ak poistenec Unionu neabsolvoval preventívnu prehliadku u všeobecného lekára v predchádzajúcich dvoch rokoch, mal by to stihnúť najneskôr deň pred zubným ošetrením, za ktoré žiada príspevok.

Rovnaké pravidlá má aj Dôvera

Poistenci Dôvery môžu čerpať príspevok na zuby päťkrát za rok po 30 eur. Jednou z podmienok nároku je rovnako preventívna prehliadka u všeobecného lekára v predchádzajúcich dvoch rokoch, u detí podľa dovŕšeného veku. Tú možno absolvovať aj dodatočne po zubnom ošetrení, najneskôr však do 90 dní odo dňa podania žiadosti o príspevok.

Ďalšou z podmienok je preventívna prehliadka u zubára. Ak poistenec Dôvery nestihol preventívnu prehliadku u zubára v roku 2021, môže tak urobiť najneskôr v deň zubného ošetrenia, na ktorý si chce uplatniť príspevok.

Absolvované musia byť všetky prehliadky

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poskytuje svojim poistencom v rámci benefitného programu Peňaženka zdravia 120 eur na zubné ošetrenie, a to aj jednorazovo.

“Prvoradým cieľom VšZP je, aby naši poistenci chodili na preventívne prehliadky, pretože tie nielenže zachraňujú a predlžujú ich životy, ale aj šetria verejné financie, ktoré potom môžeme investovať napríklad do modernej a inovatívnej liečby, ktorá je veľmi nákladná,” uviedla pre agentúru SITA Eva Peterová z VšZP a upresnila, že preventívne prehliadky sa nevzťahujú na typ žiadaného benefitu.

Napríklad ak poistenec žiada o zubný benefit, nestačí mať absolvovanú prevenciu iba u zubára. Pre schválenie benefitu z Peňaženky zdravia je vždy potrebné mať podľa pohlavia a veku absolvované všetky preventívne prehliadky.

Ako ďalej konkretizovala Peterová, žena do 75 rokov musí mať absolvovanú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára jedenkrát za dva roky a do svojich 70 rokov musí jedenkrát za rok navštíviť gynekológa. Muž do 75 rokov musí mať tiež raz za dva roky prevenciu u všeobecného lekára a vo veku od 50 do 70 rokov preventívnu prehliadku u urológa, a to raz za tri roky.