Za ľudí a SaS sú jednotne proti Kollárovi. Matovič sa musí rozhodnúť, či to nezabaliť (komentár)

Kauza diplomovky predsedu parlamentu Borisa Kollára naberá na obrátkach. Po členoch strany Za ľudí sa k výzve na jeho odstúpenie z parlamentnej funkcie pridala aj Sulíkova SaS. Igor Matovič to teraz nemá ľahké. Aj keď sa stále pokúša zachovať neudržateľné, sám si je vedomý, že jeho sny o štvorročnom pôsobení na poste premiéra sa môžu rýchlo rozplynúť.

Kollár sa vyhráža a začína byť nervózny

Jednotné stanovisko poslancov SaS, že by mal Kollár odstúpiť zo svojho postu asi šéfa parlamentu prekvapilo. Sám si je vedomý, že môže urobiť iba dva kroky, čestne odstúpiť z funkcie a nepriznať chybu, alebo na truc sa stiahnuť z vládnej koalície, nechať ju napospas osudu slabej väčšiny v parlamente.

Pripomeňme si, čo však Kollár ešte ako opozičný politik odkázal Andrejovi Dankovi, keď hodnotil vtedajšiu kauzu okolo jeho rigoróznej práce. „Je evidentné, že podvody sú súčasťou života Andreja Danka aj v súkromí, čoho príkladom je aj nekončiaca kauza okolo jeho rigoróznej práce. Z tohto dôvodu takýto človek nemá v politike čo robiť,“ napísalo v stanovisku hnutie Sme rodina, pod ktoré sa podpísal aj Kollár.

Bol to ale november 2018 a teraz je júl 2020. Téma rovnaká, ale žalobca sa stáva obžalovaným. Kollár asi zabudol, ako vtedy reagoval, keď teraz nechce ustúpiť ani o krok. Vie, že to môže viesť k pádu vlády, on si však s tým asi hlavu neláme. Spolieha sa na súčasné preferencie okolo 10 percent, ale nesmie zabudnúť, aké mala preferencie Dankova SNS a ako skončila. Čo si potom počnú členovia jeho „rodiny“.

Matovič by teraz mal ukázať aký je politik

Matovič má iste hlavu v smútku. Sám si je vedomý, že koalícia bez Kollára by mala len 78 hlasov, čo je veľmi krehké. Neprekvapujú preto jeho slová, že mafia striehne za rohom, aby získala na svoju stranu aspoň troch poslancov a koalícii by poslanecká väčšina vydržala tak do septembra.

Teraz musí Matovič ukázať, ako vie vyjednávať. Vyhrážkami o mafii, ktorá povalí vládu asi neohúri nikoho. Je to len ospravedlnenie svojej nečinnosti v takmer bezvýchodiskovej situácii. Určite bude musieť presvedčiť predovšetkým Kollára, aby urobil správny krok.

Presvedčiť koaličných poslancov sa mu podarí asi ťažko. Problém má pravdepodobne aj so svojimi, u ktorých sa to pokúšal urobiť cele tri hodiny. Výsledok aj tak nepoznáme.

Slová, že Kollár je človek ktorému omnoho viac záleží na ľudskom prístupe k veci ako na formálnom dodržiavaní pravidiel si ako premiér mohol odpustiť. Veď o čom je právny štát? Práve o dodržiavaní pravidiel. Matovič to pravdepodobne žiada od ostatných, ale nie aj od svojich. Predseda vlády, celá vláda, ale aj celá krajina takto predsa nemôže fungovať.

Konečný verdikt pravdepodobne spoznáme iba pri prípadnom hlasovaní o odvolaní predsedu parlamentu. Nech sa pozrie, čo robili terajší koaliční poslanci keď odvolávali Danka. Súčasná opozícia určite nebude jemnejšia