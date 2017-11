Záchranári zasahovali vo volebných miestnostiach, ošetrovali piatich členov v komisiách

BRATISLAVA 5. novembra (WebNoviny.sk) -Záchranári počas župných volieb ošetrili päť členov volebných komisií. Ako agentúru SITA informuje hovorkyňa Operačného strediska ZZS SR Alena Krčová, v obci Lubina, okres Nové mesto nad Váhom, skolaboval v sobotu 4. novembra popoludní priamo vo volebnej miestnosti 82-ročný muž.

„Bol dehydrovaný, posádka ho po ošetrení previezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom,“ uviedla.

„Vo volebnej miestnosti v Brunovciach, okres Trnava, pred 21. hodinou ošetrili záchranári 43-ročnú ženu s diagnózou hypertenzia. Prevoz do nemocnice odmietla. Na Belehradskej ulici v Košiciach pred polnocou spadla 78-ročná členka volebnej komisie a utrpela úraz hlavy. Privolaná posádka ju previezla do nemocnice. V ZŠ na ulici Nejedlého v Bratislave záchranári ošetrili po polnoci 76-ročnú ženu s vysokým tlakom. Transport do nemocnice odmietla,“ uviedla Krčová s tým, že záchranári zasahovali aj krátko po polnoci aj v obci Cabaj-Čápor, kde ošetrili 29-ročnú ženu s akútnou stresovou reakciou.