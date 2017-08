Začína sa US Open s rekordnou dotáciou, favoritmi sú Federer a Muguruzová

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer a Španielka Garbine Muguruzová-Blancová, zhodne šampióni z rovnako významného júlového Wimbledonu na tráve v Londýne, sú na stávkovej burze s kurzami 2,9, resp. 5,3 favoritmi na zisk trofeje vo dvojhre na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

Podujatie na tvrdom povrchu Deco Turf II s rekordnou celkovou dotáciou 50,4 milióna USD sa začne v pondelok o 17.00 h SELČ a vyvrcholí v nedeľu 10. septembra. Víťazi hlavných súťaži dvojhry si odnesú po 3,7 milióna amerických dolárov brutto.

Papierovými dvojkami sú lídri svetového rebríčka ATP a WTA a najvyššie nasadení účastníci, Španiel Rafael Nadal (4,5) a Češka Karolína Plíšková (7,4). Slovenka Dominika Cibulková ponúka hodnotu 120, krajanka Magdaléna Rybáriková po senzačnom prieniku do semifinále na londýnskej tráve má kurz 600.

Kužmovej premiéra na “veľkej štvorke”

Zo SR sa v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v Corona Parku v lokalite Flsuhing Meadows vo štvrti Queen´s predstavia aj Norbert Gombos, tzv. lucky loser Lukáš Lacko, Jana Čepelová a kvalifikantka Viktória Kužmová.

Posledná menovaná absolvuje svoju absolútnu seniorskú premiéru na veľkej štvorke už 28. augusta približne po 21.00 h SELČ na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium proti domácej legende Venus Williamsovej, dobyvateľke ročníkov 2000 a 2001 a v tejto sezóne dvojnásobnej finalistke na Majors (Australian Open, Wimbledon).

Keď niekdajšia líderka singlového renkingu Venus na tomto podujatí v roku 1997 debutovala a hneď sa prebojovala do finále, nebola momentálne 19-ročná Košičanka Kužmová ešte na svete.

Slovenské derby Cibulková – Čepelová

Úradujúcu koncosezónnu majsterku sveta WTA z októbrového Singapuru a štvrťfinalistku medzinárodných otvorených majstrovstiev Spojených štátov amerických 2010 Cibulkovú nasadenú ako jedenástu po povzbudivom dosiahnutí finále v tohtotýždňovom prípravnom New Havene v Connecticute preverí krajanka Čepelová.

Tridsaťjednotka podujatia Rybáriková bude hrať s Taliankou Camilou Giorgiovou, ktorej nedávno podľahla v Cincinnati. Lacko sa pokúsi prejsť cez nevyspytateľného Francúza Benoita Paireho a Gombos – ako jediný zo Slovákov až v utorok – vyzve srbského bývalého dvanásteho muža hodnotenia Viktor Troického.

V mužskom “pavúku” chýba veľa prominentov

Medzi mužmi chýba zo zdravotných dôvodov abnormálne veľa prominentov – najmä Brit Andy Murray (triumfoval v roku 2012), švajčiarsky obhajca titulu Stan Wawrinka, Srb Novak Djokovič (miestne primáty z rokov 2011 a 2015), japonský finalista ročníka 2014 Kei Nišikori a kanadský finalista vlaňajšieho Wimbledonu Milos Raonic.

Zo žien absentuje tehotná domáca hviezda Serena Williamsová, bieloruská dvojnásobná grandslamová šampiónka Viktoria Azarenková, ktorá aktuálne bojuje o 8-mesačného syna v súdnom spore s už bývalým partnerom a na základe predbežného opatrenia súdu nemôže s potomkom opustiť Kaliforniu, a zotavujúca sa austrálska víťazka US Open 2011 Samantha Stosurová.

Možné semifinále Federer – Nadal

Už 36-ročný bazilejský rodák Federer v tejto sezóne po účelovom regeneračnom vynechaní druhej polovice tej predchádzajúcej zabodoval na vrcholnej scéne na Australian Open aj spomenutom Wimbledone, svoju rekordnú zbierku rozšíril na 19 grandslamových titulov, môže teda zaokrúhliť. V New Yorku triumfoval v rokoch 2004 – 2008, odvtedy dva razy neuspel vo finále (2009 a 2015).

O päť rokov mladší ľavoruký Malorčan Nadal v tomto súťažnom ročníku zavŕšil tzv. La Décimu na Roland Garros, ale aj v Monte Carle a Barcelone tiež na svojej obľúbenej antuke. Na US Open sa presadil v sezónach 2010 a 2013, v roku 2011 bol vo finále. Ak sa Federer a Nadal premiérovo v rámci svojej dlhoročnej rivality stretnú na tomto turnaji, bude to v semifinále.

V dolnej polovici “pavúka” je jednotkou progresujúci Nemec Alexander Zverev, premožiteľ Federera z finále v prípravnom Montreale. Nasleduje Chorvát Marin Čilič, víťaz US Open 2014. Z niekdajších miestnych šampiónov ešte bude v hre aj Argentínčan Juan Martín Del Potro (2009).

Šláger Halepová – Šarapovová

V ženskej kategórii sa popri V. Williamsovej v New Yorku z terajších aktérok už radovali Ruska Svetlana Kuznecovová (2004), jej krajanka Maria Šarapovová (2006) a Nemka Angelique Kerberová vlani.

Tridsaťročná držiteľka kariérneho Grand Slamu Šarapovová bude hrať na niektorom z grandslamových turnajov premiérovo od AO 2016, na ktorých mala meldóniový dopingový nález a odpykala si dištanc na 15 mesiacov do apríla 2017. Na Roland Garros jej Francúzska tenisová federácia neudelila voľnú kartu, na wimbledonskú kvalifikáciu napokon sama rezignovala pre zranenie.

Americká USTA sa – na rozdiel od FFT – nezdráhala Šarapovovej dať “wild card”. Následne piatkový žreb rozhodol o šlágri proti rumunskej dvojke podujatia Simone Halepovej. Duel sa uskutoční v prvý deň podujatia na divácky najväčšom dvorci sveta Arthur Ashe Stadium, a to so začiatkom najskôr o 1.00 už v utorok SELČ. Ruska vedie nad rumunskou finalistkou RG 2014 a 2017 v bilancii zo vzájomných konfrontácií presvedčivo 6:0.

Bitka o post svetovej jednotky

Až osem tenistiek má šancu na post jednotky svetového rebríčka WTA vo dvojhre k 11. septembru, teda v pondelok po skončení US Open.

V jednoznačne najlepšej situácii je práve Halepová, ktorej pri určitej konštelácii okolností dokonca môže napokon stačiť na premiérový prienik na vrchol systému pre nasadzovanie aj prípadná prehra už v 1. kole. Naopak, pred terajšou líderkou Kar. Plíškovou je imperatív minimálne zopakovať svoj vlaňajší prienik do finále predmetného podujatia, ani to jej napokon nemusí stačiť, titul tiež nie.

Jednotkou sa môžu stať aj Muguruzová-Blancová (potrebuje aspoň osemfinále v New Yorku, aby mala nádej), Ukrajinka Elina Svitolinová (semifinále), Dánka Caroline Wozniacka, Britka Johanna Kontová, Kuznecovová a V. Williamsová (bez výnimky titul).

Halepová už na štyroch podujatiach v tejto sezóne (RG, Eastbourne, Wimbledon a Cincinnati) útočila na vrchol počítačového poradia, z toho trikrát jej chýbal jediný zápasový úspech.