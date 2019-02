Zahraničných robotníkov vystriedajú vo Voderadoch seniori, ľudia rozhodli aj o osude internátu

VODERADY 19. februára (WebNoviny.sk) – Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov s kapacitou 120 ľudí by mohlo vzniknúť ešte v priebehu tohto roku z robotníckej ubytovne vo Voderadoch. Trnavský samosprávny kraj by poskytol priestory ubytovne, o sociálnu službu by sa postaral neverejný poskytovateľ.

Výsledky prieskumu

Krajská samospráva podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča eviduje momentálne v poradovníku osemsto čakateľov na tento druh sociálnej služby. Trnavský samosprávny kraj dal k 30. aprílu výpoveď spoločnosti, ktorá v objekte bývalého internátu poskytuje ubytovanie pre robotníkov prevažne zo zahraničia.

Obec Voderady dala možnosť obyvateľom vyjadriť sa, ako by si predstavovali využitie bývalého stredoškolského internátu.

„Prevažná väčšina respondentov odpovedala, že by si tam vedeli predstaviť domov sociálnych služieb, denný stacionár alebo podobnú činnosť, zameranú na sociálnu oblasť, takisto zdravotné stredisko,“ povedala starostka Anita Gajarská Výsledky prieskumu zaslala vedeniu Trnavského samosprávneho kraja, ktorému areál patrí.

Obyvatelia s prenájmom nesúhlasili

Výsledky prieskumu vo Voderadoch sú podľa Viskupiča v súlade so zámermi krajskej samosprávy. Po odchode terajšieho nájomcu príde k presnému zadefinovaniu sociálnej služby, ktorá by v priestoroch bola poskytovaná, ďalej k rokovaniu so záujemcom, ktorý chce prevádzkovať domov sociálnych služieb pre seniorov, potom prijme Trnavský samosprávny kraj konečné rozhodnutie. Ak by došlo k dohode o investovaní do budovy, prví klienti by tam mohli nájsť svoj domov ešte v tomto roku.

Trnavský samosprávny kraj prenajal areál bývalého internátu spoločnosti Centrum prenájmu pred dvoma rokmi napriek nesúhlasu obyvateľov, ktorí sa obávali príchodu stoviek cudzincov do svojej obce.

Po zmene vedenia kraja urobil Viskupič kroky, ktoré viedli k dohode so spoločnosťou o ukončení prenájmu, ktorý bol pôvodne dohodnutý na 20 rokov. Predčasným ukončením zmluvy príde samosprávny kraj o nájomné, obec zasa o daň z ubytovania.