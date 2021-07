Zazová sa stala najmladšou stolnou tenistkou na olympiáde, do Tokia trénovala v priestoroch zničených vojnou

História olympijských hier ponúkla množstvo príkladov mimoriadne talentovaných mladých športovcov. V tomto trende pokračujú aj súčasné OH v japonskom Tokiu, na ktorých sa zúčastňuje aj 12-ročná stolná tenistka zo Sýrie Hend Zazová.

V sobotu 24. júla 2021, v deň premiérového štartu pod piatimi kruhmi, mala presne 12 rokov a 204 dní. Stala sa tak vôbec najmladšou stolnou tenistkou na olympijských hrách a najmladšou olympioničkou v akomkoľvek športovom odvetví od OH 1992 v Barcelone.

Vôbec najmladším športovcom v novodobej histórii olympijských hier bol 10-ročný grécky gymnasta Dimitrios Loundras, ktorý v Aténach 1896 získal bronzovú medailu v súťaži družstiev.

Z prehry sa chce poučiť

Napriek tomu, že Zazová v dueli 1. kola podľahla rakúskej reprezentantke Liou Ťia v štyroch setoch 4:11, 9:11, 3:11 a 5:11, nevzalo jej to úsmev z tváre.

„Už to, že som sa prebojovala na olympijské hry, je pre mňa úspech. Najdôležitejšie pre mňa nebolo víťazstvo, ale to, že som hrala dobre. Myslím si, že som podala dobrý výkon a poučím sa z tejto prehry,“ uviedla pre oficiálny web OH Zazová. Miestenku do Tokia si vybojovala vo februári, keď v ázijskej kvalifikácii triumfovala nad 42-ročnou Marianou Sahakianovou z Libanonu.

Stolný tenis hrá od piatich rokov

Fanúšička Harryho Pottera hráva stolný tenis od piatich rokov a dúfa, že sa v budúcnosti stane právničkou alebo farmaceutičkou. Rovnako ako u iných sýrskych detí, aj v prípade Zazovej veľkú časť detstva poznačila občianska vojna. A aj keď stolný tenis vnímala ako únik, myšlienky na vojnu nepotlačila.

Neustále výpadky elektrickej energie spôsobili odloženie množstva tréningov. Viaceré sa konali v rozbitých priestoroch, no ani to ju neodradilo od túžby predstaviť sa na olympijských hrách. „Je to darček pre moju krajinu, mojich rodičov a všetkých mojich priateľov,“ poznamenala na margo splneného sna.