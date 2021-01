Zelené projekty by podporilo menej Slovákov ako pred rokom, ľudia nechcú platiť nič navyše

Podpora financovania zelených projektov z eurofondov u obyvateľov Slovenska medziročne klesla. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre europoslanca Eugena Jurzycu (SaS/ECR) uskutočnila na konci rokov 2019 a 2020 agentúra Focus na vzorke 1 004 respondentov.

Na konci roku 2019 celkom 40,5 percenta respondentov uviedlo, že by uvítali zvýšenie podpory zelených projektov z eurofondov. Na konci roku 2020 však túto myšlienku podporilo 32,2 percenta. Podpora zelených projektov tak u Slovákov klesla o 8,3 percenta.

Podľa Jurzycu je potrebné veriť vedeckému konsenzu o tom, že boj s klimatickou zmenou je nutný a aj na Slovensku je potrebné zachovávať dodržiavanie medzinárodných záväzkov. „Dôraz na efektívnosť sa stáva totálnou nevyhnutnosťou. Tak, aby sa z každého vynaloženého eura dosiahlo maximálne ušetrenie množstva skleníkových plynov v ovzduší,“ povedal Jurzyca.

Menšia ochota ľudí podporovať zdravšie životné prostredie sa ukázala aj pri otázke „Koľko eur navyše, určených na boj s klimatickou zmenou, by ste boli ochotní zaplatiť vo vašej mesačnej faktúre za energie?“. Kým v roku 2019 by nebolo ochotných zaplatiť nič navyše pre boj s klimatickou krízou 49,2 percenta ľudí, v roku 2020 by nechcelo platiť nič navyše 53 percent opýtaných.