Zistili údajnú príčinu smrti speváka Keitha Flinta z formácie The Prodigy

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) – Príčinou smrti anglického speváka Keitha Flinta z formácie The Prodigy je obesenie. Vyplýva to z výsledkov pitvy. Príčina úmrtia interpreta je však zatiaľ len predbežná, keďže úrady čakajú ešte na výsledky toxikologických testov.

Úmrtie nepovažujú za podozrivé

Predstaviteľka úradu koronera v grófstve Essex Lynsey Chaffe počas pojednávania o príčine Flintovho úmrtia v Chelmsforde potvrdila, že ho nepovažujú za podozrivé. Ďalšie pojednávanie o príčine spevákovej smrti sa bude konať 23. júla.

Flinta našli v pondelok 4. marca mŕtveho v jeho dome v obci North End v Essexe. Spevák sa dožil 49 rokov.

Naspieval hlavné vokály

Keith Flint sa narodil 17. septembra 1969. S The Prodigy, ktorá vznikla v roku 1990 v meste Braintree, spolupracoval na albumoch The Fat Of The Land (1997), Invaders Must Die (2009), The Day Is My Enemy (2015) a No Tourists (2018).

Naspieval pritom hlavné vokály do jej úspešných hitov Firestarter a Breathe z roku 1996. Muzikant, ktorý bol známy svojským punkovým účesom a intenzívnymi vystúpeniami, v roku 2003 tiež vydal nahrávku Device #1 s projektom Flint. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.